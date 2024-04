PSG : Le message énigmatique de Mbappé après sa colère

Kylian Mbappé n’est pas content de son remplacement lors du classique face à l’OM dimanche soir. Le malaise qu’a montré l’attaquant du PSG lors de son remplacement par Luis Enrique a ensuite été transféré à ce post qui est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux.

La nouvelle soirée frustrante de Mbappé au PSG

Le choc tant attendu entre l’OM et le PSG a tenu ses promesses, avec le leader de la Ligue 1 qui a dû terminer la partie à 10 contre 11 après l’expulsion de Beraldo en fin de première période. Ce qui n’a d’ailleurs pas empêché le club de la capitale d’infliger une nouvelle défaite 2-0 aux Marseillais devant leur public.

Cette rencontre, qui a été un peu compliquée pour Kylian Mbappé, a vu l’attaquant de 25 ans remplacé en seconde période, juste après l’heure de jeu. Le Bondynois, agacé par ce choix de Luis Enrique, est allé sur le banc bouleversé, même si l’entraîneur asturien a tenté d’éteindre le feu en conférence de presse.

L’Espagnol a réitéré que ses décisions visent à « chercher le meilleur pour l’équipe » et qu’en plus, il est « fatigué » de toujours être interrogé sur la même chose.

Que cache le post Instagram de Kylian Mbappé ?

Plus tard, sur Instagram, Mbappé a mis en ligne une photo qui a fait sensation sur les réseaux sociaux. Dans une image où on le voit de dos, le brassard à la main, sous la pluie, au moment du remplacement, le capitaine de l’équipe de France a montré son apparente tristesse, soit à cause du remplacement, soit parce que dimanche était son dernier classique avec l’Olympique de Marseille avant de quitter le PSG en juin.

Lors des sept derniers matchs du PSG en Ligue 1, Mbappé n’a disputé qu’un seul match complet, à Montpellier, lors de la 26e journée, match au cours duquel il a inscrit un triplé et offert la victoire au PSG. Depuis qu’il a annoncé son départ, Luis Enrique essaie de limiter au maximum son impact sur le groupe. L’entraineur du PSG est conscient que tôt ou tard, le PSG doit s’adapter à jouer sans son meilleur joueur.