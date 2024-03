OM – PSG : Luis Enrique a tranché pour Kylian Mbappé ! Les compos

Pour le Classique de ce soir sur le terrain de l’OM, le coach du PSG, Luis Enrique, aurait pris une décision forte pour son attaquant vedette Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé titulaire pour OM-PSG

Alors que le Classique entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain approche à grands pas, les médias s’intéressent aux dernières rumeurs concernant les choix des deux équipes, notamment l’utilisation de Kylian Mbappé par Luis Enrique. Interrogé hier en conférence de presse, l’entraîneur parisien avait laissé planer le doute sur une titularisation ou non de son meilleur joueur.

Finalement, le technicien espagnol devrait aligner sa meilleure équipe possible face aux hommes de Jean-Louis Gasset. En effet, selon les informations du journal Le Parisien, Kylian Mbappé devrait bel et bien commencer le match contre l’OM ce dimanche à 20h45 au Stade Vélodrome. Toujours selon la même source, le coach des Rouge et Bleu aurait également décidé de miser sur le jeune international portugais Gonçalo Ramos, plutôt que sur Randal Kolo Muani, au poste de numéro 9.

Auteur d’une grande performance avec l’équipe de France contre le Chili durant la trêve internationale, l’attaquant de 25 ans pourrait toutefois avoir une chance de débuter face à l’OM si Luis Enrique décide de ménager Ousmane Dembélé en vue de la demi-finale de la Coupe de France, mercredi prochain, contre le Stade Rennais.

De son côté, Jean-Louis Gasset, l’entraîneur de l’OM, est confronté à une vague de blessures, perdant des joueurs cadres comme Valentin Rongier, Bilal Nadir, Jonathan Clauss, Bamo Meïté, Amir Murillo, et Ismaïla Sarr. Malgré les incertitudes, le coach de 70 ans ne s’avoue pas vaincu et abordera ce Classique avec une équipe de départ inédite.

La composition probable du Paris SG

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Hakimi, Pereira, Beraldo, Hernandez

Milieux : Zaïre-Emery, Ruiz, Vitinha

Attaquants : Dembélé, Ramos, Mbappé.

Le onze possible de l’OM

Gardien : Lopez

Défenseurs : Mbemba, Gigot, Balerdi, Merlin

Milieux : Veretout, Kondogbia, Gueye

Attaquants : Harit, Ndiaye, Aubameyang.