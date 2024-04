Le PSG est prévenu avant ses retrouvailles avec le Stade Rennais Football Club

Le PSG et le Stade Rennais Football Club se donnent rendez-vous mercredi soir pour un choc des demi-finales de la Coupe de France. Pour cette rencontre, les hommes de Luis Enrique sont loin d’inquiéter ceux de Julien Stéphan.

PSG – Stade Rennais, une affiche au goût de revanche pour les Parisiens

Cinq ans après leur dernière confrontation en Coupe de France, le PSG et le Stade Rennais se retrouvent mercredi. Les équipes s’affrontent en demi-finale avec une revanche à prendre pour les Parties. En effet, la finale de la Coupe de France 2019 est restée dans les mémoires comme un moment historique pour le football français.

Le Stade Rennais a réussi à renverser le PSG après avoir été mené 2-0, pour finalement s’imposer aux tirs au but (2-2, 6-5 aux t.a.b.) et remporter son premier trophée depuis 1971. Cette victoire a mis fin à une longue période sans titre pour le club breton et a été célébrée comme un véritable exploit. Cependant, Rennes de Julien Stéphan arrive à cette demi-finale avec des doutes.

Warmed Omari envoie un message fort au PSG

Si le PSG a fait le plein de confiance avec une victoire 2-1, même à 10 contre 11, contre l’Olympique de Marseille, ce n’est pas le cas du Stade Rennais. Les Bretons ont été bouffés 2-0 par le Racing Club de Strasbourg. Ce qui est loin de faire trembler Warmed Omari avec les retrouvailles avec les Parisiens mercredi.

Le défenseur central de 23 ans n’a aucun doute sur « la possibilité de faire un grand match mercredi pour rattraper cette défaite ». Paris est prévenu puisqu’il assure qu’ils ont la rage avant d’ajouter dans des propos relayés par Ouest-France : « Nous devons nous relever et faire de bonnes choses à partir de maintenant ».