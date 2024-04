Rumeurs Mercato : Le PSG vise deux signatures au Barça cet été !!!

Alors que la saison n’est pas encore terminée, la direction du PSG se projette déjà sur le prochain mercato estival. Les Parisiens envisageraient même de signer deux joueurs du FC Barcelone.

Mercato PSG : Le Barça ne ferme pas la porte à un départ de Jules Koundé

Le Paris Saint-Germain se prépare activement pour le prochain mercato d’été, avec un chantier majeur à gérer : le remplacement de Kylian Mbappé, dont le départ à la fin de la saison semble désormais inévitable. Plusieurs noms circulent déjà pour prendre la relève de la star parisienne, parmi lesquels Victor Osimhen (Naples), Rafael Leão (AC Milan), Marcus Rashford (Manchester United) et récemment Luis Diaz (Liverpool).

Outre le poste d’attaquant, le PSG cherche également à renforcer d’autres secteurs de jeu, notamment en défense centrale où les blessures ont été nombreuses cette saison. Avec les absences de Presnel Kimpembe, Milan Skriniar et Marquinhos. Danilo et Lucas Hernandez ont souvent été sollicités à ce poste, tandis que le jeune brésilien Lucas Beraldo montre des signes encourageants. Le PSG espère donc renforcer son secteur défensif. Et pour ce faire, le club de la capitale semble avoir jeté son dévolu sur Jules Koundé, actuellement au FC Barcelone.

Phioto : Jules Koundé

Les médias espagnols Catalunya et Mundo Deportivo rapportent en effet que le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi s’est renseigné sur la situation du défenseur français, et que cette approche n’a pas été repoussé. Bien au contraire, le Barça serait même ouvert à discuter d’un transfert, étant donné ses contraintes financières. Néanmoin, le PSG devra s’aligner sur les exigences financières du club catalan pour que l’opération aboutisse.

En plus de Jules Koundé, Hector Fort est ciblé

En parallèle, le PSG s’intéresserait également à Hector Fort, le jeune latéral droit du FC Barcelone. Les négociations pour son transfert devraient débuter prochainement, mais le Barça semble moins enclin à se séparer de ce talent prometteur, indique la presse catalane. Le PSG devra donc faire preuve de persuasion et de générosité pour convaincre le Barça de céder son jeune joueur.

L’arrivée potentielle de Jules Koundé et d’Hector Fort au PSG renforcerait considérablement l’équipe et répondrait aux besoins identifiés par l’entraîneur Luis Enrique. Après avoir recruté Ousmane Dembélé en provenance de Barcelone l’été dernier, le technicien espagnol semble déterminé à continuer de puiser dans son ancien club pour renforcer le Paris SG en vue de la prochaine saison. Reste à si cette double opération se realisera…