Le temps de jeu de Kylian Mbappé est limité depuis l’annonce de son départ du PSG à la fin de cette saison. Les proches du joueur haussent le ton contre la direction parisienne.

La tension monte d’un cran entre Kylian Mbappé et Luis Enrique

La tension est palpable entre l’attaquant français Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain et son entraîneur Luis Enrique. Les choses ont commencé à se gâter depuis que le buteur a annoncé son départ du club de la capitale française pour la fin de la saison. L’international français ne veut plus continuer sa carrière au PSG, préférant rejoindre un club qui lui fera gagner des trophées plus importants que la Ligue 1 et la Coupe de France.

Kylian Mbappé a déjà notifié sa décision à ses dirigeants ainsi qu’à ses coéquipiers. Selon les informations, il va rejoindre le Real Madrid avec qui il est en contact depuis plusieurs saisons. Les deux camps ont pratiquement trouvé un accord. Les pensionnaires du Parc des Princes ne digèrent pas encore cette décision de Kylian Mbappé et préparent donc progressivement la vie après le départ de leur attaquant vedette.

Le technicien du club parisien, Luis Enrique se prépare à cette absence du champion du monde 2018 la saison prochaine. Il n’hésite pas à réduire le temps de jeu du Bondynois pour une meilleure mise en avant de joueurs appartenant au club pour les années à venir. Cette situation provoque la colère de Kylian Mbappé et de son entourage. Même lors du classico entre le PSG et l’Olympique de Marseille en clôture de la 27e journée de Ligue 1, Luis Enrique a sorti Mbappé à la 65e minute du match.

L’attaquant français a piqué une colère noire et aurait insulté son entraîneur. En conférence de presse pour le match de la demi-finale de la Coupe de France face au Stade Rennais, Enrique a nié les rumeurs selon lesquelles Mbappé l’aurait insulté. Selon lui, il s’agit d’une invention.

Il entretiendrait une bonne relation avec le Français. « Quelqu’un a inventé une insulte et à partir de là, il y a des spéculations en tout genre. Je suis très content avec Kylian qui se comporte très bien. J’adorerais que cela se termine de façon merveilleuse pour le PSG et pour Kylian. On est tous dans le même bateau », a réagi Luis Enrique.

👍 "Me ENCANTARÍA que la temporada terminara bien para el PSG…



…y maravillosamente para MBAPPÉ también" 😮



🗣️ Las palabras de Luis Enrique al ser preguntado por cómo espera acabar la temporada. pic.twitter.com/t8494hrfMP — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 2, 2024

L’entourage de Kylian Mbappé en colère contre Nasser Al-Khelaïfi

Lors de l’émission El Chiriguito, un journaliste a indiqué que l’entourage de Kylian Mbappé fustige le traitement que le technicien espagnol inflige à l’attaquant français. Selon eux, les ordres viendraient d’en haut, c’est-à-dire de la direction du PSG. « Luis Enrique ne va pas affronter le Qatar pour humilier Mbappé. Kylian pense que ce sont des ordres du club », a déclaré le journaliste Edu Aguirre.