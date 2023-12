John Textor a exprimé un gros regret au sujet de sa décision tardive concernant Laurent Blanc, remplacé par Fabio Grosso, lui-même limogé aussi.

Mercato OL : Des changements à Lyon sans effet pour l'instant

L’OL est toujours malade, malgré le changement d’entraineurs cette saison. Laurent Blanc a dirigé 4 matchs en Ligue 1, pour 3 défaites et un nul, puis a été limogé le 11 septembre. Son successeur Fabio Grosso a lui dirigé 7 matchs pour 4 défaites, 2 nuls et 1 victoire. Il a été remercié le 30 novembre. L’équipe de l’Olympique Lyonnais est maintenant entre les mains de Pierre Sage, un entraineur intérimaire. Ce dernier a remporté la deuxième victoire du club rhodanien cette saison en Ligue 1, en 17 journées. Un succès sur Toulouse FC (3-0), qui lui vaut d'être maintenu jusqu'à la trêve hivernale. Mais ces changements à la tête de l’encadrement technique n’ont rien apporté pour l’instant.

Mercato : John Textor regrette ne pas avoir viré Laurent Blanc à l’été

L’OL est toujours la lanterne rouge de la Ligue 1 avec 10 points. Et cela laisse un gros regret à John Textor. Il estime que cette situation aurait pu être évitée s’il avait pris la décision de se séparer de Laurent Blanc dès la fin de la saison dernière. Il avoue avoir reçu des signaux négatifs de la part de l’équipe du technicien français, qu’il aurait dû mieux interpréter. « Avec du recul, ma principale erreur est de n’avoir pas changé d’encadrement dès cet été », a-t-il regretté dans Le Monde.

John Textor avait selon lui constaté que des joueurs avaient démissionné et affichaient un état d’esprit défaitiste lors des matchs auxquels il a assisté. « Au bout de cinq ou six matchs, je voyais une équipe qui ne voulait simplement pas jouer, des joueurs qui n’étaient pas en forme, qui ne travaillaient ni à l’entraînement ni en match », a fait remarquer le président de l’OL, tout en précisant qu’il a l’œil pour détecter ce qui ne marche pas. « Je regarde 250 matchs par an, je vois des joueurs, je vois des données, je sais reconnaître l’ambition ».

Lyon en quête d'un nouvel entraineur

Après avoir avoué son erreur, John Textor doit maintenant trouver les moyens pour sortir Lyon de la zone rouge. Pourvu qu’il ne prenne pas encore une autre mauvaise décision. Pour rappel, David Friio cherche un nouvel entraineur et le nom de Bruno Genesio figure en pole pour revenir à l'OL.