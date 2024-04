OL : Les terribles confessions de Rayan Cherki avant sa première finale avec Lyon

En finale de la coupe de France, pour la première fois avec Lyon, Rayan Cherki a fait des confessions sur la grosse pression qu’il subit depuis qu’il est passé footballeur professionnel.

Ryan Cherki souffre d’une forte pression chaque saison

Rayan Cherki (20 ans) a été décisif avec Lyon face à Valenciennes FC (3-0), en demi-finale de la coupe de France, mardi. Il a délivré une passe décisive, sur le troisième but inscrit par Gift Orban. L’Olympique Lyonnais affrontera le Paris Saint-Germain en finale, le 25 mai. Ce sera la première finale du jeune meneur de jeu, avec l’équipe professionnelle du club rhodanien. Quelques jours après la qualification de Lyon, Rayan Cherki a fait des révélations sur la forte pression qu’il a sur ses épaules.

Cela, à cause des attentes du club et des supporters, mais aussi les critiques souvent acerbes qui le touchent moralement. Il avoue qu’il en pleure chaque fin de saison. Et heureusement pour lui, sa mère est toujours présente pour l’aider à évacuer tout le stress accumulé, notamment la charge mentale. « Il fallait que toute la pression et la charge émotionnelle de l’année s’en aillent », a-t-il confié, pour justifier ses pleurs.

Le meneur de jeu de Lyon évoque une claque à laquelle il n’était pas préparé

Il faut dire que Rayan Cherki était annoncé comme un prodigue au sein du club rhodanien, grâce à son talent exprimé avec la réserve de Lyon. Certains observateurs le voyaient sur les traces d’Hatem Ben Arfa (37 ans), qui était aussi talentueux et formé à l’Académie des Gones (2002-2004). À l’arrivée, le prometteur milieu offensif n’a pas progressé comme l’espéraient les dirigeants et les différents staffs lyonnais. Malgré son incroyable talent et potentiel, il donne souvent l’impression qu’il ne joue pas au niveau auquel il est attendu.

Cette saison, le natif de Lyon a fait quelques fulgurances, mais il n’est pas régulier dans son rendement et ses performances. En 31 matchs disputés (Ligue 1 et coupe de France confondues), il a marqué 3 buts et a délivré 6 passes décisives. Lors de ses confessions dans le magazine So Foot, Rayan Cherki a fait savoir que son passage « du monde des bisounours à celui des professionnels » n’a pas du tout été facile. « Tu prends une sacrée claque par rapport à ça. Et on ne peut pas te préparer à ça », a-t-il déclaré.

Rayan Cherki très attendu avec les Espoirs

À Lyon, l’attente reste toujours grande concernant le N°18, qui peine encore à dépasser le statut de pépite pour celui de joueur confirmé ou de future star du football français. Notons que Rayan Cherki est à sa 5e saison consécutive en Ligue 1. Il compte 109 matchs en championnat. Le meneur de jeu est devenu international Espoir (U23) en mars 2024. Il compte 2 sélections avec l’équipe dirigée par Thierry Henry. Comme avec Lyon, le néo-espoir Tricolore sera fortement attendu avec les Bleuets, lors des Jeux Olympiques de cet été, à Paris.