ASSE-Concarneau : Un forfait inattendu à Saint-Etienne, la compo modifiée

Il y a un absent de dernière minute, et non des moindres, dans le groupe de l’ASSE, qui doit affronter Concarneau. De ce fait, la compo est naturellement modifiée.

ASSE : Briançon absent de dernière minute, en plus d’Appiah et Wadji

À moins de 24 heures du match de l’ASSE contre l’US Concarneau, le groupe stéphanois est connu. Il est composé de 18 joueurs, mais sans Anthony Briançon. L’absence du capitaine est une surprise, car Olivier Dall’Oglio n’avait pas fait cas, particulièrement, d’un souci de ce dernier. Il avait évoqué de façon générale qu’il y avait « des tiraillements, de la fatigue chez certains joueurs ». Il avait ensuite laissé entendre qu’il y a de la gestion à faire, de la part du staff, sur cette fin de saison.

Le solide défenseur central manque donc à l’appel à Saint-Etienne, en plus de Dennis Appiah et Ibrahima Wadji. De retour de blessure, l’arrière droit et l’avant-centre sont en reprise adaptée. Ils ne sont pas encore prêts pour rejouer. « On ne prend aucun risque avec les joueurs en phase de retour. On ne peut pas se permettre d’avoir des rechutes », a expliqué Olivier Dall’Oglio, pour justifier l’absence d’Appiah et de Wadji, face à Concarneau, samedi (15h).

Dylan Batubinsika à la place d’Anthony Briançon

Anthony Briançon sera remplacé par Dylan Batubinsika dans l’axe de la défense stéphanoise, au côté de Mickael Nadé. Léo Pétrot et Yvann Maçon seront respectivement dans le couloir gauche et droit. Aucun changement dans le milieu. Alignés d’entrée de jeu à Valenciennes, Florian Tardieu, Aïmen Moueffek et Dylan Chambost devraient tenir leur place.

En attaque, Mathieu Cafaro devrait faire son retour dans le onze de l’AS Saint-Etienne, à la place de Nathanaël Mbuku. Les deux buteurs : Ibrahim Sissoko (11 buts) et Irvin Cardona (6 buts) devraient aussi être reconduits en attaque, contre le club breton.

La compo probable de l’ASSE contre Concarneau :

Gardien de but : G. Larsonneur

Défenseurs : Y. Maçon, D. Batubinsika, M. Nadé, L. Pétrot

Milieux de terrain : A. Moueffek, D. Chambost, F. Tardieu

Attaquants : I. Cardona, M. Cafaro, I. Sissoko

Remplaçants : E. Green, M. Bentayg, L. Fomba, B. Bouchouari, T. Monconduit, N. Mbuku, M. Rivera