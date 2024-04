L’OM humilié par le LOSC, il lâche une grosse mise au point

L’OM a subi une nouvelle déconvenue vendredi soir à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1. Les hommes de Jean-Louis Gasset ont été humiliés par le LOSC 3-1 et s’enfoncent dans la crise. Un échec de plus qui sort un des cadres de l’équipe de sa réserve.

L’OM n’y arrive toujours plus

L’OM retombe dans ses travers après sa belle série de victoires sous Jean-Louis Gasset. Battu 2-0 par le PSG lors du classique, une réaction était attendue des Phocéens vendredi en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. En déplacement sur la pelouse du LOSC, les Marseillais sont tombés, concédant une lourde défaite 3-1.

Jonathan David a donné le ton de ce qui allait être une soirée cauchemardesque pour Pierre-Emerick Aubameyang et ses partenaires. Le Canadien ouvre le score à la 54e minute sur penalty, avant que Rémy Cabella ne double la mise à la 71e minute. Si Ismaely Santos a semblé donner une lueur d’espoir à l’OM en marquant contre son camp à la 81e minute, les Lillois ont finalement tué tout suspense avec le but du break de Gabriel Gudmundsson à la 84e minute.

C’est la quatrième défaite de suite toutes compétitions confondues pour l’Olympique de Marseille, la défaite contre le LOSC étant la troisième de suite en Ligue 1. Marseille, septième au classement, perd encore un peu plus du terrain dans la course en Ligue des Champions, étant relégué à dix points de la troisième place.

La réaction implacable de Jordan Veretout après la nouvelle déroute de l’OM

C’est une soirée à vite oublier pour l’Olympique de Marseille et Jordan Veretout n’a pas hésité à le faire clairement savoir à ses partenaires. Au micro de Prime Video, le milieu de terrain a balayé du revers de la main toutes les excuses possibles pour cette défaite humiliante. « Il ne faut pas se cacher et arrêter de trouver des excuses », a lancé le joueur de 31 ans.

Si la saison n’est pas encore finie, « il va vite falloir se remettre la tête à l’endroit. Il va falloir travailler, cravacher car c’est beaucoup trop insuffisant ce soir », a déclaré Veretout, pour qui, il est clair que l’Olympique de Marseille n’a pas le droit de faire un match aussi piteux, au point de se faire ainsi balader par les Dogues.

« Se remette en question et vite retourner au travail »

Après cette débâcle, les Marseillais doivent déjà se tourner vers la préparation de leur duel de Ligue Europa face au Benfica Lisbonne. Pour Jordan Veretout, « il faut arrêter de se cacher faut retourner au charbon dès jeudi », car une nouvelle prestation aussi décevante les éliminerait d’office de la Ligue Europa.

« Il faut que tout le monde se remette en question et vite retourner au travail, ce n’est pas digne de l’OM ce soir. On doit mouiller le maillot et respecter nos supporters », a-t-il déclaré.