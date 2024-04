PSG : Kylian Mbappé, ils y croient toujours, le dernier coup de pression !

L’été s’annonce chaud pour Kylian Mbappé qui va devoir faire face à plusieurs défis. Si l’un des plus urgents reste la question liée à sa probable signature au Real Madrid, le Bondynois devra aussi régler la question de sa participation ou non aux prochains Jeux Olympiques prévus à Paris.

Kylian Mbappé aux JO, l’autre combat de la France

La France continue de faire pression pour que Kylian Mbappé puisse être aux Jeux Olympiques de Paris à la tête de l’équipe de France. De nombreuses personnalités sportives et politiques se sont positionnées en faveur de la présence de la star aux Jeux mais la décision ne dépend pas du footballeur.

Mbappé est actuellement en négociations avec le Real Madrid après avoir informé le PSG qu’il quitterait le Parc des Princes à l’expiration de son contrat. Le dernier à s’être exprimé sur ce sujet est le président de la République, Emmanuel Macron. « J’espère qu’il pourra être présent aux Jeux », a déclaré le président au micro de TF1, lors d’une visite dans une école primaire à Paris.

Le Real Madrid entre fermeté et flexibilité pour Kylian Mbappé

Le Real Madrid, de son côté, avait déjà notifié en mars à la Fédération française de football (et aussi à la Fédération espagnole) qu’il ne libérerait pas ses joueurs pour les Jeux Olympiques, en référence à Mendy, Camavinga ou Tchouameni. Si Kylian Mbappé arrive enfin au Santiago Bernabéu, il n’aurait en principe pas non plus l’autorisation de se rendre à Paris.

« J’aimerais y aller mais cela ne dépend pas de moi », a déclaré l’attaquant lors de la dernière trêve de l’équipe nationale. Reste à voir si le club de Florentino Pérez cédera à la pression populaire et fera une concession pour son futur attaquant. Une décision difficile à prendre quant on sait que Carlo Ancelotti aura besoin d’un effectif au complet pour préparer la saison prochaine.