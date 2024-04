Coup de théâtre au PSG ! Al-Khelaïfi prend une décision radicale

Malgré des propos flatteurs à l’endroit d’un jeune du PSG, Nasser Al-Khelaïfi aurait finalement arrêté une décision radicale concernant son avenir. Un revirement plutôt attendu. Explications.

Nasser Al-Khelaïfi fait un mauvais tour au clan Mbappé

Il y a quelques semaines en arrière, Nasser Al-Khelaïfi déclarait à propos d’Ethan Mbappé : « c’est un Parisien, il adore le club lui aussi. Il veut rester longtemps lui aussi. C’est un garçon sorti de notre académie. Ça fait 7 ans qu’il est avec nous, il a le potentiel pour être un grand joueur. Le coach l’adore. Ça fait plaisir. »

Formé au club, le jeune frère de Kylian Mbappé est lié au PSG jusqu’en juin 2024. Alors qu’il a peu à peu pris sa place dans le groupe professionnel de Luis Enrique avec la rumeur d’un nouveau bail, la situation semble totalement avoir bien changé dernièrement.

D’après les informations de RMC Sport, les pourparlers pour une prolongation du natif de Montreuil serait stoppée depuis la décision de son frère de partir cet été. Le média sportif révèle que cette décision émanerait de Nasser Al-Khelaïfi, en colère contre Mbappé. Et toujours selon la même source, l’arrêt brutal des négociations entre les deux parties ne serait pas passé inaperçu en Europe.

Ethan Mbappé a la côte sur le marché des transferts

Apparu à plusieurs reprises dans le groupe de Luis Enrique, pour une très courte apparition en Ligue 1 et deux en Coupe de France, Ethan Mbappé n’avait plus été convoqué pour un match de l’équipe première du Paris Saint-Germain depuis la révélation de la décision de son frère. Ce samedi il fait son retour dans le groupe dirigé par le coach des Rouge et Bleu.

Ethan MBAPPE of Paris SG during the Ligue 1 Uber Eats match between Paris Saint-Germain Football and Stade Brestois 29 at Parc des Princes on January 28, 2024 in Paris, France. (Photo by Daniel Derajinski/Icon Sport)

Le club a changé sa position le concernant après l’annonce de son frère Kylian Mbappé. Paris n’est plus tellement motivé à l’idée d’étendre son bail. Alors que les spéculations faisaient état d’une possible réunion avec son frère Kylian au Real Madrid, des rapports récents suggèrent que d’autres clubs pourraient s’intéresser à Ethan Mbappé. En tant que titi, il est très attaché au club et espère donc poursuivre sous la tunique du Paris SG. RMC précise toutefois que plusieurs clubs s’intéressent à son profil, notamment en Bundesliga et en Ligue 1.