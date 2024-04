Le FC Nantes veut faire sa révolution, un crack de Ligue 1 visé

En pleine lutte pour le maintien en Ligue 1, le FC Nantes a déjà le regard tourné vers la saison prochaine. Le club des Canaris s’attend à être très actif sur le mercato d’été. Un visage très connu du championnat est d’ailleurs pisté pour mener les recrutements.

Le FC Nantes dans une course contre la montre

Les Canaris sont dans le dur et se donnent les moyens de sauver leur saison avec le maintien en Ligue 1 comme objectif principal. Le FC Nantes n’a gagné que deux de ses cinq dernières rencontres et était sur une série de trois défaites de suite avant l’arrivée d’Antoine Kombouaré. Une spirale négative qu’ils ont stoppée en renouant avec la victoire (2-1) sur le terrain de l’OGC Nice.

Avec seulement deux points d’avance sur la zone de barragiste, Nantes est dans une chasse aux points afin de sauver sa saison. Mais si l’objectif principal reste le maintien en Ligue 1, chez les dirigeants, on a une vision futuriste avec une projection sur le prochain mercato et la saison à venir. En ce sens, la direction nantaise veut avoir son directeur sportif et a déjà sa cible.

Le FC Nantes veut relancer Grégory Thil, sur le départ du RC Lens

Depuis un an, Waldemar Kita a l’ambition de signer un directeur sportif pour s’occuper des recrutements au sein du club. A quelques mois de l’ouverture du mercato, le président des Canaris prend de l’avance et veut régler ce point important de son équipe. Selon Foot Mercato, le FC Nantes a des vues sur Grégory Thil, qui occupe actuellement le même poste au RC Lens.

L’homme de 44 ans serait sur le départ du club du nord de France, où les derniers recrutements ont été loin de répondre aux attentes. Grand acteur de la révolution qu’a connu le club entraîné par Franck Haise depuis quelques années, Grégory Thil pourrait donc devenir le nouveau du chargé de recrutements du côté du FC Nantes.