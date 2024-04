Mercato LOSC : Un choc au sommet de Serie A pour Jonathan David

Jonathan David devrait très probablement quitter le LOSC à l’issue de cette saison. Et si sa prochaine destination n’est pas encore connue, l’attaquant canadien ne manque pas d’offres. Un derby de Serie A se profilerait même pour le buteur de 24 ans.

Juventus ou Naples pour accueillir Jonathan David ?

Ces dernières semaines, le nom de l’international canadien revient avec insistance dans la presse. Plusieurs sources ont envoyé Jonathan David dans différents clubs sans qu’il n’y ait toujours des avancées concrètes. Si des clubs comme le Milan AC, Manchester United et Naples avaient été cités, la Juventus serait une autre destination possible pour le Lillois.

Déjà écartés de la course au titre en Serie A, les Bianconeri et les Partenopei se trouvent un autre terrain de bataille puisqu’ils s’intéressent tous à Jonathan David selon le journaliste italien Nicolo Schira. Le Canadien réalise une très bonne saison en Ligue 1 avec le LOSC en Ligue 1. Il est auteur de seize buts cette saison et ses performances ont convaincu plusieurs grands clubs d’Europe.

Jonathan David, une bonne affaire à réaliser pour le LOSC

Habitué des grosses ventes en Ligues, Lille a encore sans doute une bonne occasion de frapper un autre coup cet été. Jonathan David est à un an de la fin de son contrat et aurait pris la décision de tenter un autre challenge dès cet été. Pour ne pas le voir partir libre et sans en tirer profit, le club de Paulo Fonseca devrait accepter de le vendre.

Selon Transfermarkt, la valeur marchande de Jonathan est estimée à 50 millions d’euros. Une somme non négligeable qui devrait suffire à faire plier les dirigeants lillois. Reste à voir ce qui sera décidé dès le mercato estival.