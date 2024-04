Mercato PSG : Les supporters lancent un message fort à Al-Khelaïfi

En marge de la rencontre contre le Clermont Foot samedi soir, les supporters du PSG ont lancé un message fort à Nasser Al-Khelaïfi à quelques mois du mercato estival.

Le CUP apporte son soutien à Luis Campos face à Antero Henrique

Dans la guerre opposant en interne Luis Campos et Antero Henrique, les supporters du PSG ont pris position. Un message fort a été lancé au président Nasser Al-Khelaïfi concernant ce sujet. En marge du match nul entre les hommes de Luis Enrique et le Clermont Foot (1-1), samedi soir, à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1, le Collectif Ultras Paris (CUP) a déployé plusieurs banderoles pour dénoncer l’ingérence de l’ancien directeur sportif dans le travail de l’actuel conseiller football, Luis Campos.

« Président Nasser, Mr Campos et coach Enrique, un trio qui met le PSG à l’honneur », a d’abord salué le puissant groupe de fans des Rouge et Bleu au début de la rencontre. Un message fort pour encourager l’entraîneur et la direction du club avant le choc des quarts de finale de Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Ensuite, une autre banderole pour soutenir le, technicien espagnol.

« Le seul Enrique qu’on veut au PSG, c’est Luis. » Un hommage à Luis Enrique, mais également un tacle bien appuyé à Antero Henrique. « Antero Henrique, le cancer du PSG. » Toujours homme de l’ombre au sein du Paris SG, avec notamment son poste de directeur sportif de la Ligue du Qatar, le dirigeant portugais n’est visiblement pas dans les coeurs des supporters parisiens. Certains l’accusent de ratés lors des derniers mercatos du côté des ventes ou des départs en fin de contrat et d’autres lui reprochent aussi des tractations floues en coulisses.

Antero Henrique veut couper la tête de Luis Campos

Avant la demi-finale de Coupe de France contre le Stade Rennais, Jérôme Rothen a lâché une bombe sur la situation de Luis Campos au Paris Saint-Germain. Selon le consultant, Antero Henrique sabote le travail de l’actuel conseiller football du club de la capitale et tente même de le faire virer.

« C’est une petite bombe, une info », a lancé Rothen sur RMC mardi soir. « Tout se passe bien, mais il y a un homme dans le club, ou du moins qui était dans le club et qui reste dans l’entourage, qui surgit : Antero Henrique. Antero Henrique qui veut faire virer Luis Campos, qui fait des pieds et des mains. On connaît sa relation proche du président (Al-Khelaïfi), sa relation proche de l’émir au Qatar. Il fait des pieds et mains, il fait tout pour couper la tête de Luis Campos », a révélé l’ancien milieu offensif du PSG.