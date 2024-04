Luis Enrique reçoit une très bonne nouvelle avant le Barça

Luis Enrique et le PSG se préparent à recevoir le Barça mercredi pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Avant ces retrouvailles qui s’annoncent électriques, l’entraîneur du club français a de quoi se réjouir avec cette très belle nouvelle.

Un groupe au complet pour Luis Enrique

Le PSG est à un tournant décisif de sa saison et devra sortir le grand jeu lors de la réception du FC Barcelone. Le club de la capitale vise le sacre final, avec Kylian Mbappé qui veut partir la tête haute et laisser un souvenir inoubliable au Parc des Princes. Avant la réception du club catalan mercredi, les voyants sont au vert pour Luis Enrique qui a un groupe au complet à sa disposition.

Le seul joueur encore à l’infirmerie reste le défenseur central Presnel Kimpembe, qui a disputé son dernier match officiel le 26 février 2023 en se blessant au tendon d’Achille. En effet, le technicien espagnol peut aussi compter sur Bradley Barcola lors de ce choc de la manche aller des quarts de finale de la Ligue des Champions.

Bradley Barcola, un retour qui tombe bien

L’ailier français est l’un des grands acteurs de l’attaque du PSG tout au long de la saison. Il a disputé 30 matchs au cours desquels il a marqué 3 buts et distribué 6 passes décisives. Lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre la Real Sociedad, Bradley Barcola a montré de quoi il était capable en marquant le deuxième but du match après avoir déposé Hamari Traoré avec une grande facilité.

Selon les informations du Parisien, l’ancien ailier lyonnais s’est entraîné samedi avec le reste de ses coéquipiers et semble avoir laissé derrière lui les problèmes qu’il avait à la cuisse gauche. Barcola s’est blessé au biceps fémoral de la jambe gauche lors d’un match amical avec la France des moins de 23 ans contre la Côte d’Ivoire le 22 mars. Lors de la conférence de presse précédant le match contre Clermont, Luis Enrique a confirmé son rétablissement : « Bradley Barcola a pu s’entraîner avec tout le monde aujourd’hui ».

Bradley Barcola au banc face au Barça ?

Si l’attaquant de 21 ans est de retour à l’entraînement, il n’est cependant pas certain qu’il fasse partie du onze de départ de Luis Enrique face au Barça mercredi. Pendant son absence, Kolo Muani contre l’Olympique de Marseille et Kang In Lee contre Rennes en Coupe de France ont été mis à contribution. Sûrement, de ces trois candidats émergera le partenaire d’attaque de Mbappé et Dembélé.