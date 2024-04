Alors que les dirigeants du PSG veulent profiter de la présence de Luis Enrique pour faire la promotion des jeunes, le Borussia Dortmund voudrait mettre à mal ce projet.

Le Borussia Dortmund vise deux jeunes du PSG

Si l’actualité des jeunes du Paris Saint-Germain est en ce moment polarisé par la prolongation non encore signée de Warren Zaïre-Emery et la situation d’Ethan Mbappé, qui pourrait finalement faire ses valises cet été, deux autres titis pourraient également donner ses sueurs froides club.

Considéré comme un défenseur de talent et d’avenir en interne, souvent cité comme l’un des plus grands espoirs de la génération 2007, Joane Gadou attend impatiemment que Luis Enrique lui donne sa chance. Mais à 17 ans, le natif d’Aubervilliers pourrait avoir envie de se montrer la saison prochaine, tout comme Senny Mayulu.

Libre le 30 juin prochain, le milieu offensif de 17 ans n’a toujours pas paraphé son premier contrat pro et le Borussia Dortmund lui tend déjà les mains. Réputé pour sa capacité à développer les jeunes, le club allemand aurait aussi des vues sur Gadou.

Le PSG veut garder Joane Gadou et Senny Mayulu

En effet, selon les récentes révélations de RMC Sport, les dirigeants du Borussia Dortmund font le forcing en coulisses pour convaincre Joane Gadou et Senny Mayulu de quitter le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival. L’ancien club d’Erling Haaland aurait même déjà formulé une offre de contrat à Mayulu.

Mais le Paris SG ne compte pas se laisser dépouiller aussi facilement et lui aurait donc à son tour transmis une proposition, qui témoigne de son envie de conserver le joueur apprécié notamment par Luis Campos.

Après trois apparitions avec l’équipe première (deux en Coupe de France, une en Ligue 1), le natif de Le Blanc-Mesnil est le titi qui semble le plus proche d’une installation plus durable chez les A. En quête de renouveau dans l’entrejeu, l’actuel quatrième de Bundesliga « a jeté son dévolu sur lui », rapporte RMC Sport, qui précise que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos comptent bien conserver les deux talents.