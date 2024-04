Grosse colère à l’OM ! Longoria prépare un grand ménage à Marseille

À trois mois de l’ouverture du mercato estival, les lignes bougent déjà à l’OM. Le président Pablo Longoria prépare un grand ménage sur la Canebière.

Le recrutement de Pablo Longoria pointé du doigt à l’OM

Troisième de Ligue 1 la saison dernière, l’Olympique de Marseille espérait se qualifier directement pour la Ligue des Champions cette année. Mais à six journées de la fin du championnat, le club phocéen est classé huitième avec treize points de retard sur le podium, ce qui est très loin des objectifs du début de saison.

Pourtant, Frank McCourt avait sorti le chéquier pour permettre à la direction du club de mener un recrutement ambitieux. Pour un spécialiste, un seul homme porte la responsabilité de cet échec et c’est Pablo Longoria. Le président de l’OM est notamment mis au banc des accusés pour ses choix sur le marché des transferts.

« Les joueurs de l’OM ne sont pas mauvais, mais le recrutement est un flop total. Et c’est ça qui est honteux à Marseille. L’OM, c’est quand même le deuxième budget de la Ligue 1 avec 270 millions d’euros et se planter à ce niveau-là, avoir acheté des joueurs entre 20 et 25 millions d’euros pour des joueurs qui clairement ne les valent pas, on peut se poser des questions », a lâché l’ancien judoka David Douillet au micro de RMC. Conscient de la situation, la direction marseillaise prépare un grand coup de balai dans trois mois.

Seuls quatre joueurs conservés à Marseille cet été ?

À la suite de David Douillet, le journaliste Bertrand Latour révèle que la grogne règne en ce moment au sein de la direction de l’OM, qui se prépare à vivre un été des plus mouvementés. Pablo Longoria et les siens auraient en effet prévu de passer un sacré coup de balai avec d’importants départs lors du prochain mercato estival.

« L’heure est à la colère au sein du club. L’OM a eu trois occasions de recoller et de sauver sa saison. Mais les trois ont été ratées. On fustige le manque de caractère et de leaders. Gasset tire le même constat que Gattuso, il n’y a pas d’âme. (…) Gasset a haussé le ton et a été critique envers son équipe.

En interne, hormis Balerdi, Veretout et Aubameyang, plus Meïté quand il était disponible, personne ne donne satisfaction. Cela entraîne des réflexions pour l’été prochain pour recruter des joueurs avec du caractère », a révélé Bertrand Latour sur le plateau de La Chaine L’Équipe.