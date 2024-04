OM : Un renfort de taille se profile avant le choc contre le Benfica

Ce jeudi soir, l’OM affronte le Benfica Lisbonne en quart de finale aller de la Ligue Europa. Jean-Louis Gasset devrait compter sur un renfort de poids pour cette rencontre européenne.

OM : Jean-Louis Gasset enregistre un précieux retour avant le choc contre Benfica

Le compte à rebours est lancé ! Dans moins de deux jours, l’Olympique de Marseille ira défier le Benfica Lisbonne dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue Europa. Pour ce choc européen, Jean-Louis Gasset espère disposer d’un maximum de joueurs en pleine forme physique. Il faut dire que l’entraîneur de l’OM est confronté depuis plusieurs semaines à une vague des blessures. Une dizaine de joueurs sont à l’infirmerie, rendant sa composition d’équipe en un véritable casse-tête.

L’une des préoccupations majeures pour Jean-Louis Gasset sera le renforcement de son couloir droit. Avec Jonathan Clauss et Amir Murillo indisponibles, ainsi que Ulisses Garcia non inscrit sur la liste UEFA, l’OM se retrouve dans une situation délicate pour ce secteur de jeu. Cependant, un espoir se profile pour le coach marseillais avec le retour attendu de Chancel Mbemba.

Chancel Mbemba a repris l’entraînement

Sorti en boitillant lors de la défaite contre le PSG (0-2) au Vélodrome, le défenseur congolais de l’OM a passé une batterie d’examens qui s’avèrent rassurants. Les craintes d’une blessure grave se sont dissipées, puisque Chancel Mbemba ne souffre que d’une contusion au genou gauche et montre des signes très encourageants pour la reprise de la compétition. L’Equipe révèle en effet que le défenseur central de l’OM a déjà repris l’entraînement ce lundi et devrait être opérationnel pour le match contre Benfica. Son retour est une excellente nouvelle pour Jean-Louis Gasset qui pourrait compter sur lui pour le match contre Benfica.

Chancel Mbemba apparait ainsi comme l’option la plus crédible pour occuper le poste de latéral droit. Néanmoins, son état nécessite une évaluation quotidienne, et la décision finale quant à sa participation au match de jeudi sera prise après les séances d’entraînement de cette semaine. La disponibilité de l’ancien joueur de Porto est importante pour l’Olympique de Marseille, car son expérience et son talent peuvent faire la différence dans un match aussi important que celui contre Benfica.