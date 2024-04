Mercato : Un transfert à 6 M€ se profile à Nantes, Kombouaré s’y emploie

Un transfert dans les tuyaux au FC Nantes pourrait être débloqué par Antoine Kombouaré, le nouvel entraineur du club.

Décisif, Abline justifie bien la confiance de Kombouaré

Revenu à Nantes pour tenter encore de sauver le club menacé de relégation en Ligue 2, Antoine Kombouaré a choisi ses hommes pour la mission maintien en Ligue 1. Sur les deux premiers matchs qu’il a dirigés pour l’instant, ses choix sont clairs. Il a décidé de faire confiance à Matthis Abline (21 ans). Le jeune joueur était titulaire à Nice et il a bien justifié la confiance du nouvel entraineur. Auteur d’un but et d’une passe décisive, il a été l’homme du match remporté par les Canaris sur le terrain des Aiglons (2-1).

L’attaquant de 21 ans a enchaîné face à l’Olympique Lyonnais. Il a marqué l’unique but de Nantes (16e), mais son équipe a perdu la rencontre (1-3), dans un stade de la Beaujoire vide, en raison du huis clos. Avant ces deux titularisations, Matthis Abline avait pris part à 15 rencontres, mais des bouts de matchs. Il avait été titulaire seulement 5 fois sous les ordres de Pierre Aristouy et Jocelyn Gourvennec.

Matthis Abline vers un transfert définitif à Nantes

Ayant trouvé une place de titulaire dans l’équipe d’Antoine Kombouaré, Matthis Abline doit maintenant confirmer sur la durée. Les Jaune et Vert ont besoin de points pour assurer leur maintien en Ligue 1. Grâce à ses débuts canon sous les ordres du technicien kanak, le N°39 de Nantes est parti pour une troisième titularisation consécutive, face au Havre, dimanche (13h) en Normandie.

Parallèlement à l’objectif collectif du club, Matthis Abline joue son avenir au FC Nantes. Prêté par le Stade Rennais pour une saison, il doit convaincre les dirigeants nantais, afin de débloquer l’option d’achat assortie à son contrat. Il lui reste encore 6 matchs pour confirmer qu’il est un joueur décisif. Quoi qu’il arrive, l’arrivée d’Antoine Kombouaré a transformé l’attaquant indésirable à Rennes. Il tient une énorme opportunité pour rester à Nantes.

S’il continue sur sa lancée actuelle, Matthis Abline serait la première recrue nantaise, pendant le mercato d’été. Il y a fort à parier que le technicien kanak pousse Waldemar Kita à boucler son transfert définitif. Pour rappel, le Stade Rennais aurait fixé le transfert de son joueur à 6 millions d’euros.