Le technicien du Paris SG, Luis Enrique prépare un lourd arsenal pour défier le FC Barcelone ce mercredi 10 avril 2024 à l’occasion des quarts de finale aller de la Ligue des Champions.

Luis Enrique prêt pour affronter le Barça

Le Paris SG accueille le FC Barcelone au Parc des Princes ce mercredi soir pour le compte du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Les deux écuries veulent toutes remporter cette affiche pour prendre un bon départ dans cette double confrontation. Le champion de France en titre retrouve les quarts de finale après deux échecs successifs en huitièmes de finale lors des deux précédentes éditions.

Les hommes de Luis Enrique ont réussi à écarter la Real Sociedad au tour précèdent. Kylian Mbappé et ses coéquipiers sont en grande forme et motivés pour aller loin dans cette compétition.

Le FC Barcelone file aussi en quart de finale après deux échecs d’affilée en phase de groupe lors des deux dernières années. Le club catalan a éliminé Naples en huitièmes de finale.

💬 Luis Enrique : « Marquinhos ou Zaïre-Emery à droite ? Vous verrez demain »#PSGFCB pic.twitter.com/aLuJTr16Ca — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 9, 2024

Luis Enrique mise sur ses cadres titulaires

Pour cette affiche, Luis Enrique doit positionner les hommes qu’il faut à la place qu’il faut pour ne pas mordre la poussière à domicile. D’après les informations de L’Equipe, le coach espagnol va mettre dans les cages, le gardien titulaire, Gianluigi Donnarumma. En défense, Enrique aurait porté son choix sur Marquinhos au poste de latéral droit pour remplacer Achraf Hakimi qui est suspendu pour cette rencontre.

Lucas Hernandez et Lucas Beraldo seront positionnés dans l’axe. Au milieu de terrain, le coach parisien aurait choisi Vitinha, Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz. L’attaque sera occupée par Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Kang-In Lee.

La composition probable du PSG

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Marquinhos, Hernandez, Beraldo, Mendes

Milieux : Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz

Attaquants : Dembélé, Lee, Mbappé.