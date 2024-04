OM : Gasset lâche un gros aveu d’impuissance avant Benfica

L’Olympique de Marseille s’apprête à se relancer dans un match délicat face à Benfica en quart de finale aller de Ligue Europa. Déjà en grande difficulté, Jean-Louis Gasset sait qu’il ne pourra pas compter sur un groupe au complet et lâche un gros aveu.

L’OM dans un gros coup de mou

Entre la série de cinq victoires consécutives, toutes compétitions confondues, et la chute monumentale dans les résultats en Ligue 1, l’OM est retombé dans sa traversée du désert. La défaite 3-1 subie à Villarreal semble avoir fait très mal aux hommes de Jean-Louis Gasset. Depuis, les Marseillais enchaînent trois défaites consécutives en championnat.

La nouvelle défaite 3-1 concédée à Lille vient encore assommer un groupe amorphe et visiblement éreinté. C’est dans ce contexte et sans confiance que l’OM se déplace au Portugal pour aller défier le Benfica Lisbonne en quart de finale aller de Ligue Europa. Gasset devra encore faire sans des joueurs clés dont un certain Ismaïla Sarr.

Gasset l’avoue, Ismaïla Sarr lui manque

L’OM est déjà distancé dans la course à la Ligue des Champions et va devoir se battre pour aller le plus loin possible en Ligue Europa. Une mission déjà difficile avec une infirmerie bien remplie de blessés, de quoi affaiblir un effectif pas vraiment au niveau. Dans des propos relayés par Le10Sport, Jean-Louis Gasset a révélé avoir cru trouver « le bon complément d’Aubameyang, qui aime plus partir de la gauche ».

Il s’agit justement du côté droit avec notamment un certain Ismaïla Sarr, malheureusement blessé aux ischios-jambiers depuis plusieurs semaines. Le technicien français l’avoue, « il faut qu’on arrive à trouver des solutions » car « Ismaila Sarr nous manque énormément », a-t-il reconnu en conférence de presse d’avant-match.