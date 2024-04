Mercato : L’arrivée d’un cadre de Strasbourg à Lens se profile

L’intérêt du RC Lens pour un cadre du RC Strasbourg se confirme, à l’approche du mercato d’été.

Mercato : L’intérêt de Lens pour Loïc Désiré confirmé

Il y a une semaine, RMC Sport a révélé l’intérêt du RC Lens pour Loïc Désiré, actuel directeur sportif du RC Strasbourg. L’information de la radio est confirmée par L’Équipe, ce jeudi. Son profil est coché par la direction lensoise qui pense au réaménagement et au renforcement de son organigramme, notamment le secteur du recrutement, comme l’a annoncé Arnaud Pouille, la semaine dernière.

Selon le quotidien sportif, le responsable strasbourgeois est parmi les cibles potentielles des dirigeants de Lens. Le club nordiste cherche un successeur à Frédéric Hébert, dont le départ de Lens est annoncé pour la fin de la saison. Toutefois, la source précise qu’aucun contact n’a encore été noué, ni avec Strasbourg ni avec l’intéressé.

En poste en Alsace depuis juin 2016, Désiré est en CDI. De plus, il bénéficie de la confiance totale du président Marc Keller. C’est ce qui justifie son maintien à son poste, malgré le rachat du club par BlueCo.

Le Directeur sportif dans le collimateur des propriétaires du RCSA

Cependant, il est fort probable que le technicien de 48 ans cherche un autre défi, après 8 saisons de suite à Strasbourg. D’ailleurs, le journal annonce la couleur, en indiquant que les nouveaux propriétaires du RCSA n’ont pas aimé le recrutement du Directeur sportif cette saison. « BlueCo possède un droit de regard, et certains profils proposés cet hiver n’ont pas été validés ».

Réagissant à l’intérêt porté par plusieurs clubs, notamment le RC Lens, sur Loïc Désiré, une source en interne à Strasbourg a confié à L’Équipe qu’il « est normal que lorsqu’on fait du bon travail, on soit sollicité ».

Qui est Loïc Désiré ?

Avant de déposer ses valises au Racing Club Strasbourg Alsace, Loïc Désiré a été recruteur pour l’Ajax Amsterdam (juillet 2002-juin 2003). Il a ensuite été manager des U19 à Vannes OC, entre 2003 et 2007. Puis ce fut une longue carrière pour ce dernier au sein du club Morbihan. Il avait été successivement entraineur adjoint, directeur du centre de formation, manager de l’équipe réserve, à nouveau directeur du centre de formation, puis directeur sportif. Cela, entre 2007 et 2016.

Loïc Désiré a donc un CV bien riche, qui fait de lui l’un des techniciens très sollicités ces dernières saisons en France. Lyon et Monaco ont tenté, par le passé, de le recruter. L’OL en 2020, après le départ de Florian Maurice à Rennes, et les Monégasques un peu plus récemment.