Coordinateur sportif du RC Lens, Frédéric Hébert se charge de trouver les renforts du club cet hiver. Il est sur la piste d'un avant-centre chilien.

Mercato RC Lens : Frédéric Hébert sur la piste d'Alexander Aravena

Le mercato d'hiver du RC Lens risque d'être mouvementé. Avec les départs de plusieurs joueurs à la Coupe d'Afrique des Nations (Samed, Mendy, El Aynaoui), Franck Haise veut renforcer l'équipe avant de reprendre la compétition en janvier. L'entraîneur du club artésien a demandé deux profils particuliers ; un milieu récupérateur, capable d'évoluer en défense centrale, ainsi qu'un piston gauche pour remplacer Deiver Machado. Pour rappel, le latéral colombien s'est fait opérer des adducteurs et sera absent à la rentrée.

Compte tenu de ces éléments, Frédéric Hébert doit se mettre au travail. Le coordinateur sportif du RC Lens suivait l'ailier Alvaro Barreal, mais celui-ci ne serait donc pas une priorité pour le club. Récemment, il a été séduit par un autre profil offensif selon Redgol. La cellule de recrutement lensoise aurait coché le nom d'Alexander Aravena, jeune avant-centre de l'Universidad Catolica (21 ans). Ce dernier a été l'auteur de 13 buts et 5 passes décisives en 29 matchs.

Une forte concurrence dans le dossier Aravena

Son transfert a pour but de donner davantage de solutions à Franck Haise pour la suite de la saison. Les Sang-et-Or sont toujours en lice en Ligue Europa, et doivent enchaîner avec la Ligue 1 et la Coupe de France. Autrement dit, une rotation de l'effectif sera nécessaire pour garder l'équipe la plus compétitive possible, et pour pallier d'éventuelles blessures.

Seulement, le dossier Alexander Aravena est compliqué. L'attaquant chilien s'est fait repérer dans l'Europe toute entière, et d'autres clubs souhaitent le récupérer cet hiver. L'AZ Alkmaar (Pays-Bas), Anderlecht (Belgique), Benfica (Portugal) ou encore le FC Séville (Espagne) font partie de la liste d'après la source locale. Tant de destinations attractives pour Alexander Aravena, qui a la possibilité de se révéler dans un continent où la Ligue des Champions est le rêve ultime.