C’est confirmé ! Un nouvel actionnaire arrive au RC Lens

Les choses vont vite au RC Lens. Avec la réorganisation structurelle engagée par la direction, un nouvel actionnaire devrait bientôt rejoindre les rangs du club nordiste. Les discussions évoluent bien dans ce sens selon Arnaud Pouille.

Le RC Lens veut bien changer de dimension

Cette saison est peut-être l’une des plus éprouvantes des trois dernières années pour le RC Lens. Les résultats sportifs évoluent en dents de scie sur le terrain tandis que les recrutements sur les deux dernières fenêtres mercato semblent être un échec. L’objectif de retrouver la Ligue des Champions est encore loin d’être atteint et la direction a déjà décidé de prendre de l’avance sur la prochaine saison.

De gros changements s’opèrent en coulisses au niveau de l’administration du club, avec quelques jeux de chaises et aussi un gros coup d’Arnaud Pouille en vue. Celui qui deviendra bientôt le président délégué du RC Lens serait en discussion avec Loïc Désiré, l’actuel directeur de recrutement du RC Strasbourg mais pas que. Ce jeudi, il a confirmé la venue prochaine d’un nouvel actionnaire au club.

25% du RC Lens bientôt cédés à un nouvel actionnaire

Ce qui circulait dans les coulisses comme une rumeur se confirme désormais. Au Racing Club de Lens, un grand changement se prépare jusqu’au sommet de l’administration du club. Mercredi, on annonçait l’arrivée possible d’un investisseur chez les Sang et Or, une information maintenant confirmée par le directeur général du club Arnaud Pouille.

Il a révélé que des «discussions concrètes et à un niveau relativement avancé» sont en cours pour accueillir un nouvel actionnaire. Selon les informations de L’Equipe, le club lensois se prépare à céder 25% de son capital à un investisseur étranger. Ce qui en ferait le principal actionnaire minoritaire.

Joseph Oughourlian fera une annonce officielle au moment convenu

Sans pour autant donner des détails sur ce qui se prépare chez les Lensois, Arnaud Pouille a confié que «cela fait trois ans que Joseph Oughourlian (propriétaire du club, NDLR) en parle». Cependant, le dossier comporte un volet de confidentialité qui oblige à ne pas révéler les points des négociations entre les différentes parties. Au moment convenu, la grande annonce sera faite par Joseph Oughourlian, en sa qualité de propriétaire et président du club.