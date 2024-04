Incroyable ! Luis Enrique a saboté le PSG face au Barça, voici la preuve !

Luis Enrique a perdu la bataille tactique face au FC Barcelone lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions. Face à son ancien club, l’Espagnol a notamment opéré des choix qui laissent des incompréhensions au Paris Saint-Germain.

Le PSG mal embarqué face au Barça

Le Paris Saint-Germain est dans une situation délicate après sa défaite à domicile 2-3 contre le FC Barcelone lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Menés au score, Ousmane Dembélé et Vitinha ont permis aux Français de renverser le score dans un premier temps. Mais les remplaçants de Xavi ont eu un impact décisif. Pedri a préparé Raphinha pour son deuxième but, suivi d’un but de la tête d’Andreas Christensen, qui a donné l’avantage définitif au Barça.

Avec cette défaite, le PSG doit maintenant se rendre à Barcelone pour le match retour avec un désavantage. Ils devront marquer au moins deux buts pour espérer se qualifier pour les demi-finales, tout en maintenant une défense solide contre une équipe de Barcelone qui a montré sa capacité à marquer à l’extérieur. Le match retour promet d’être un défi majeur pour le PSG, et surtout à Luis Enrique, dont le coaching à l’aller est remis en cause.

Luis Enrique s’est complètement planté sur ses choix

Au-delà de la défaite du PSG, ce sont les choix tactiques de Luis Enrique qui font parler en France et en Espagne. Le Catalan a pris des décisions qui ont eu un impact significatif sur le résultat du match. La décision de commencer avec Marco Asensio en tant que faux neuf a été remise en question, car cela a laissé le PSG sans véritable point de fixation en attaque. L’entrée de Bradley Barcola a aidé le PSG à inverser la tendance du match pendant un court moment, mais cela n’a pas suffi pour maintenir la domination.

La combinaison défensive n’a pas fonctionné dans les deux mi-temps, ce qui a contribué à la défaite. Ne pas commencer avec Warren Zaïre-Emery et le faire entrer seulement en seconde période a été considéré comme une décision étrange, étant donné son rôle de pivot dans le milieu de terrain.

L’autre choix tactique qui est tout aussi surprenant que incompréhensible, c’est d’avoir voulu faire jouer Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé sur le même côté, même si l’ancien rennais a été plus impliqué que Mbappé. Ces décisions ont été critiquées et le match retour sera donc crucial pour le PSG et son entraîneur pour tenter de renverser la situation.

Des mauvais choix et un problème de communication ?

Pour rien arranger à son coup tactique foireux, la méthode Luis Enrique est remise en cause puisqu’elle laisse transparaître un problème de communication au sein du club. Selon Daniel Riolo, dans l’After Foot sur RMC Sport, « cette équipe est sabotée par des choix incompréhensibles ». Pire, « Marquinhos ne savait même pas qu’il allait jouer sur le côté droit », révèle le chroniqueur qui dénonce cette volonté de vouloir « dominer le milieu avec Vitinha, Fabian et Kang, c’est prétentieux. Il n’y a pas de milieux pour orienter le jeu. C’est du foutage de gueule permanent ».

Luis Enrique se met le vestiaire à dos, c’est l’incompréhension totale

Dans ses propos, assure clairement que les « Je suis sûr que les joueurs n’adhèrent pas à 100 %. Ils sont perdus». L’Espagnol aurait manqué du tact dans sa méthode avec certains joueurs qui ne comprennent pas et ne savaient pas non plus où ils allaient jouer, même à 24h du match. Face à ce tableau sombre, Luis Enrique est contraint de réagir lors du match retour pour proposer du mieux.