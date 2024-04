Mercato PSG : À bout de patience, Luis Enrique le veut dehors

L’été s’annonce très bouleversant au Paris Saint-Germain et pour Luis Enrique, ce sera le moment de prendre de grandes décisions. Le match de quart de finale de Ligue des Champions perdu face au FC Barcelone mercredi soir a déjà permis à l’Espagnol de trancher au vif sur le statut d’un de ses préférés.

Une défaite révélatrice face au Barça

Le Paris Saint-Germain a subi une défaite révélatrice face au FC Barcelone lors du premier match des quarts de finale de la Ligue des Champions, qui s’est terminé sur le score de 2-3 en faveur du club catalan. Si Kylian Mbappé a été critiqué pour sa performance, c’est toute l’équipe qui était en dessous de la moyenne.

Cette défaite met en lumière les défis auxquels le PSG doit faire face, notamment en termes de cohésion d’équipe et de performances dans les grands matchs. Le match retour à Barcelone sera crucial pour le groupe Luis Enrique s’il souhaite poursuivre son parcours en Ligue des Champions. Mais il faudra compter sur une meilleure version de Gianluigi Donnarumma, auteur d’une mauvaise prestation mercredi soir.

Gianluigi Donnarumma n’a pas fait le poids dans les buts

Si le PSG a coulé face au Barça, c’est aussi bien à cause du mauvais match de son gardien de but, qui n’a vraiment pas été au niveau. Gianluigi Donnarumma a connu un match difficile et a essuyé de nombreuses critiques. Le gardien de but italien a été étrangement en difficulté sur les ballons aériens, notamment sur les corners, comme sur le but de la victoire des Catalans inscrits par Andreas Christensen.

Sur ce troisième but de Barcelone, il a été jugé statique et coupable, ne parvenant pas à réagir efficacement. Donnarumma a également montré des faiblesses dans le jeu au pied, un aspect souvent scruté chez les gardiens modernes, un aspect très cher à Luis Enrique. De quoi faire croire qu’il n’est décidément pas fait pour le système de jeu de l’entraîneur asturien.

Luis Enrique à bout de patience

La patience de Luis Enrique avec Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain touche à sa fin. Depuis son arrivée sur le banc du club français, l’entraîneur asturien affiche des réserves à l’égard du gardien italien en raison de son mauvais jeu de jambes. Cependant, les interventions exceptionnelles de Donnarumma ont réussi à le maintenir dans le onze de départ à plusieurs reprises.

Cependant, le récent match de Ligue des Champions contre Barcelone a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Selon Fichajes, cette performance a amené Luis Enrique à repenser la situation du gardien de but dans l’équipe. Malgré ses capacités remarquables, le manque de fiabilité de Donnarumma avec ses pieds s’est avéré être un obstacle difficile à surmonter, surtout dans une équipe qui cherche à dominer le jeu depuis sa base arrière.

A l’approche du prochain marché estival, les rumeurs sur un éventuel départ de Donnarumma du PSG ont commencé à se renforcer. Même si le gardien italien jouit d’un grand prestige dans le monde du football, sa continuité au Parc des Princes semble de plus en plus incertaine sous la direction de Luis Enrique.