Donnarumma fragilisé, les trois pistes du PSG pour le remplacer

La dernière performance très moyenne de Gianluigi Donnarumma a relancé le débat autour de son statut de gardien de but numéro un au PSG. Alors qu’il commence sérieusement par faire réfléchir Luis Enrique, la direction parisienne aurait déjà établi une short-list de trois gardiens.

Donnarumma ne rassure plus, Paris va prendre une terrible décision

Le Paris Saint-Germain envisage sérieusement la possibilité de se séparer de Gianluigi Donnarumma en raison de ses récentes erreurs à des moments cruciaux, qui ont fait planer des doutes sur sa continuité au club. L’intention de Nasser Al-Khelaïfi est désormais de vendre le gardien de but italien, surtout après sa prestation douteuse contre le FC Barcelone lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions, une décision soutenue par Luis Enrique, l’actuel entraîneur de l’équipe, selon Fichajes.

Ces trois gardiens que surveillent le PSG

Avec Donnarumma de moins en moins rassurant , le PSG se tourne déjà vers le marché des transferts estival pour trouver un remplaçant approprié dans les buts. Trois noms ressortent sur la liste des potentielles recrues. Mike Maignan est sans doute la priorité du club parisien. Le gardien de but de 28 ans est une cible de longue date pour le club de la capitale.

Maignan a fait ses preuves tant pour l’AC Milan que pour l’équipe de France. Son contrat se terminant à l’été 2026, le club italien serait prêt à le vendre pour financer de nouvelles recrues. Mais au-delà de l’expérience et pour une vision futuriste, Luis Campos pourrait opter pour une de ces deux dernières pistes.

Il y a le jeune portugais de 24 ans, Diogo Costa. Il est devenu une figure clé à la fois à Porto et dans l’équipe nationale portugaise. Avec son contrat jusqu’à l’été 2027, Costa est une option attractive pour le PSG dans sa recherche d’un gardien de qualité. Puis il y a Giorgi Mamardashvili qui impressionne en Liga espagnole avec Valence. Le contrat du jeune homme de 23 ans s’achève à l’été 2027 alors qu’il est évalué à 40 millions d’euros.

Paris sur le point de tourner la page Donnarumma

Le PSG est à la croisée des chemins en ce qui concerne son gardien de but, et le choix de son prochain gardien sera crucial pour ses aspirations futures. Avec des options comme Maignan, Costa et Mamardashvili sur la table, le club parisien cherchera à prendre la meilleure décision possible pour renforcer son équipe pour la saison prochaine.