Man United Mercato : David de Gea remplacé par un crack de Porto ?

Publié par Dylan le 15 octobre 2022 à 14:20

Après les rumeurs insistantes sur son possible départ en fin de saison, David de Gea pourrait déjà connaître son futur successeur à Manchester United.

Man United Mercato : Diogo Costa intrigue les Red Devils

Une révolution pourrait bien se préparer à Manchester United. Cristiano Ronaldo et David de Gea sont tous deux soumis à de nombreuses rumeurs sur leur possible départ en fin de saison. Si pour la légende portugaise, les velléités de départ ont été clairement affichées cet été, c'est plus compliqué pour le gardien espagnol de 31 ans.

En effet, David de Gea n'a encore jamais parlé d'un éventuel départ de Manchester United. Présent depuis 2011 au sein de l'effectif des Red Devils, il s'est jusqu'à présent toujours imposé comme le choix numéro 1 au poste de gardien. Même Erik ten Haag, qui voulait révolutionner le jeu des Mancuniens, n'a pas voulu se priver du dernier rempart de la Roja (45 sélections). Cependant, David de Gea a du soucis à se faire car selon le journaliste turc Ekrem Konur, Manchester United s'intéresserait de près au gardien titulaire de Porto, Diogo Costa.

Diogo Costa impressionnant cette saison avec le FC Porto

Jeune international de la Seleçao portugaise (23 ans, 7 sélections), Diogo Costa a gravi les échelons au FC Porto. Formé au club, il a signé son premier contrat professionnel fin 2019 avant de gagner en temps de jeu durant la saison 2021-2022. En effet, Costa a pu profiter du départ à la retraite d'Iker Casillas et du transfert de Vana Alves pour réaliser ses premières performances avec le FC Porto. Des performances qui lui ont permis de prendre ensuite le leadership au poste de gardien, devant Agustin Marchesin qui a décidé de faire ses valises au Celta de Vigo cet été.

Diogo Costa est ainsi devenu le portier indiscutable de Porto, lui qui a grandement contribué au dernier titre des Dragons en 2022 (33 matchs disputés pour 22 buts encaissés, meilleure défense de Liga NOS). Estimé à 25 millions d'euros sur le site Transfermarkt, Diogo Costa pourrait convaincre les dirigeants mancuniens de miser sur lui en vue des prochaines saisons. Et d'en faire pourquoi pas le nouveau de Gea, dont le contrat se termine en juin 2023.