Coup de tonnerre à l’OL : une autre star veut claquer la porte !

L’OL pourrait perdre un titulaire indiscutable lors du prochain mercato estival. Un cadre de l’équipe a exprimé son désir de quitter l’OL si une offre mirobolante tombe.

L’OL brille en Ligue 1

L’OL surfe sur les vagues du succès sous la houlette du technicien français Pierre Sage. Le coach français a pu trouver la méthode adéquate pour relancer les joueurs. Au début de la saison, le club rhodanien était aux abois. Il s’enfonçait dans une crise de résultats.

Depuis l’arrivée de Sage, les choses ont changé. L’OL a pu retrouver sa marque et est à un pas du maintien dans l’élite à l’issue de la campagne. Les Gones rêvent encore plus que du maintien en Ligue 1. Ils visent une qualification pour une compétition européenne la saison prochaine. Ils envisagent de remporter la Coupe de France pour pouvoir retrouver l’Europe. Le vestiaire est soudé derrière Pierre Sage pour l’atteinte de cet objectif. Si l’OL réalise cet exploit, ce sera une saison fructueuse pour les Lyonnais.

Le milieu de terrain français, Maxence Caqueret est motivé pour remporter ce trophée. « Ramener un trophée à Lyon serait exceptionnel, car ça n’a pas été fait depuis 2012. On reviendrait de loin. L’an dernier, on avait en travers de la gorge l’élimination. Cela nous a motivés durant tout notre parcours », a déclaré le joueur dans une interview accordée à Le Progrès.

Les Gones se préparent pour battre le Paris Saint-Germain en finale pour soulever ce trophée qu’ils cherchent depuis plusieurs années. Ils ont réalisé un bon parcours durant cette compétition.

« On va tout faire pour aller chercher une qualification en Ligue Europa en gagnant la Coupe, et remonter au classement, car on n’est pas si loin. Si on doit jouer la Conference League, on prendra aussi, car rien ne vaut une Coupe d’Europe », a-t-il ajouté.

Maxence Caqueret ouvert à un départ

Lors de l’interview, Maxence Caqueret s’est prononcé sur son avenir. Il se sent heureux à l’OL, mais il ne ferme pas la porte à un départ cet été. Il pourrait quitter l’OL en cas d’une offre alléchante.

« Je suis heureux ici, mais je ne peux fermer la porte à un départ, moi qui aime beaucoup voyager. Les deux possibilités sont belles, car rester à Lyon serait une chance en étant formé ici, dans un club d’une telle renommée. Mais partir à l’étranger, ça serait aussi une belle expérience. Je n’y pense pas trop encore », a lâché le milieu de terrain.