Les tensions montent à Man United ! Marcus Rashford vers le PSG ?

Le nouvel actionnaire de Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, prépare un grand coup de balai et Marcus Rashford pourrait rejoindre le PSG cet été.

Marcus Rashford poussé vers la sortie à Manchester United

Après onze années de disette, Manchester United veut ouvrir un nouveau cycle dès le prochain mercato estival. Le nouveau propriétaire des Red Devils, Sir Jim Ratcliffe, devrait procéder à un vaste réaménagement de l’effectif à l’issue de la saison en cours. La nouvelle direction mancunienne veut tenter de redonner à Old Trafford son lustre d’antan.

D’après les informations de Talksport, l’homme le plus riche de la Grande-Bretagne voudrait réduire considérablement l’effectif en se séparant des joueurs trentenaires ainsi que de ceux dont le niveau et l’attitude laissent à désirer. Si Raphaël Varane, Casemiro, Anthony Martial et Christian Eriksen sont déjà sur cette liste, Marcus Rashford pourrait lui aussi prendre la porte cet été.

Considéré l’un des meilleurs au monde l’année dernière l’attaquant de 26 ans est aujourd’hui l’ombre de lui-même et Manchester United aimerait tourner la page avec lui. Toujours dans les plans du Paris Saint-Germain, Marcus Rashford pourrait donc se voir délivrer un bon de sortie dans trois mois. D’ailleurs, plusieurs sources en Angleterre annoncent déjà l’enfant de Manchester à Paris la saison prochaine.

Marcus Rashford déjà promis au Paris SG ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Marcus Rashford pourrait quitter les rangs de Manchester United lors du prochain mercato estival. Sous le feu des critiques, l’international anglais est clairement poussé au Paris Saint-Germain pour se relancer puisque « sa place pour l’Euro est plus qu’incertaine », assure le Telegraph. Plus incisif, le Daily Mail révèle les raisons du divorce à venir entre le club entraîné par Erik ten Hag et Rashford.

« Il semble avoir oublié qu’il est un footballeur professionnel évoluant en club et en sélection nationale. Il s’est comporté comme quelqu’un qui n’a aucune de ces responsabilités, opportunités, avantages ou privilèges », explique le tabloïd britannique, qui précise que pour espérer revenir à son meilleur niveau, le compatriote de Harry Kane devrait changer d’air.

« Il est en contact avec le Paris SG, ce qui pourrait être une option si c’est une décision qui l’intéresse. Il remportera des titres de champion, jouera en Ligue des champions et il s’éloignera de la pression de United et des médias britanniques. Cela a ses avantages », ajoute le Daily Mail. Reste maintenant à savoir si le PSG passera effectivement à l’action dans ce dossier.