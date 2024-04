Choc à l’ASSE : Dall’Oglio reçoit une assurance pour la fin de saison

L’entraineur de l’ASSE a toujours privilégié le collectif. Cependant, il ne tarit pas d’éloges sur un joueur complètement transcendé en cette fin de saison.

ASSE : Olivier Dall’Oglio met l’accent sur le collectif

L’ASSE est remontée au classement de la Ligue 2, grâce à un collectif fort. Olivier Dall’Oglio ne manque pas une seule occasion, notamment en conférence de presse, pour mettre l’accent sur l’esprit d’équipe, dans son groupe. Depuis sa nomination, le 12 décembre 2023, il a réussi à mettre en place une solidarité défensive à toute épreuve.

Et cela a été positif dans la remontée de Saint-Etienne au classement. Les Verts ont concédé seulement 23 buts en 31 matchs de championnat. Mieux, ils n’ont pris aucun but, lors de leurs 5 derniers matchs. Grâce à la cohésion du bloc défensif, ainsi que les efforts collectifs de tous les joueurs, l’AS Saint-Etienne est devenu une équipe invincible, dans la deuxième moitié de la saison.

Olivier Dall’Oglio et ses joueurs sont sur une série de 7 victoires et un nul. C’est donc logiquement qu’ils se sont hissés à la 2e place du podium, avant leur match à Ajaccio, ce samedi (15h). Ils sont pourtant partis de très loin, précisément de la 11e place, après 20 journées.

Les performances de Cafaro impressionnent Dall’Oglio

Mais dans ce collectif très soudé, Mathieu Cafaro surnage. Ses performances individuelles sont impressionnantes. Il a marqué 3 buts pour 9 passes décisives, en 27 matchs disputés (23 fois titulaire) en Ligue 2. Le polyvalent ailier, totalement transformé positivement, est l’un acteur majeur de la remontée spectaculaire de l’AS Saint-Etienne.

Il est encensé à juste titre par son entraineur. Ce dernier souligne que Mathieu Cafaro été « très réactif », quand il est arrivé et l’a repositionné à droite. « Il a un rendement beaucoup plus élevé depuis un bout de temps. D’ailleurs, ça se voit sur les statistiques. Il reste très efficace, donc il a monté son niveau », a apprécié Olivier Dall’Oglio.

Buteur ou passeur décisif, peu importe le rôle de la recrue estivale, selon le coach. « Pour moi, il est capable de faire les deux, effectivement, là, il est plus un rôle de passeur, mais il est capable de marquer ses buts, et il marquera certainement encore beaucoup. C’est tout ce qu’on lui souhaite, en tout cas ».