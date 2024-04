Le PSG tient un nouveau phénomène brésilien : Le secret pour réussir

Le PSG frappe un joli coup en défense pour 20M€

Lors du dernier mercato hivernal, le Paris Saint-Germain s’est offert les services de deux prodiges brésiliens : Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo. Si le premier a été prêté aux Corinthians pour sa rééducation après avoir subi une opération, le second a fait ses premiers pas sous les couleurs rouge et bleu après un transfert bouclé pour 20 millions d’euros avec le Sao Paulo FC.

Après des premiers pas prometteurs, le défenseur central de 20 ans a vécu sa première soirée décevante en Ligue des Champions face au FC Barcelone en quart de finale aller de Ligue des Champions.

« Après une suspension de deux matches suite à son carton rouge face à l’Olympique de Marseille, le Brésilien faisait son retour face au FC Barcelone et a affiché de grosses difficultés, notamment dans son duel face à Robert Lewandowski. Dans sa jeune carrière, le défenseur de 20 ans n’avait encore jamais été confronté à un attaquant de cette envergure », explique le journal Le Parisien.

Pour autant, l’entourage du jeune international brésilien rassure tout le monde dans la capitale et promet que Luis Enrique tient entre ses mains un diamant brut qui ne demande qu’à être façonné.

Le clan Lucas Beraldo : « Vous verrez une étoile montante dans quelques mois »

Alors que Lucas Beraldo est sous le feu des critiques après sa triste copie rendue face au Barça, l’entourage du joueur est monté au créneau pour le défendre et rassurer sur ses qualités. Dans des propos accordés au quotidien régional, un proche du natif de Piracicaba s’est voulu rassurant pour le futur en promettant notamment : « Lucas est un phénomène. Vous verrez une étoile montante dans quelques mois. Affronter un joueur comme Lewandowski va lui apprendre beaucoup de choses et le faire progresser. »

Photo : Lucas Beraldo à l’entraînement avec le PSG.

De son côté, l’ancien roc défensif de l’Olympique Lyonnais, Cris, pense que Lucas Beraldo a encore des progressions à faire au niveau de son jeu et de son attitude sur le terrain. « Il manque d’agressivité. Quand il a le ballon, il prend ses responsabilités, mais sans, il doit être plus méchant, même s’il a une bonne capacité d’anticipation. Tout va très vite pour lui, il n’a pas le temps de réfléchir. C’est ici en Europe qu’il va s’améliorer », a confié l’ex-défenseur de Chelsea.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Lucas Beraldo aura tout le temps de monter en puissance et de prouver tout son talent au Paris Saint-Germain.