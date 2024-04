Mercato OM : Azzedine Ounahi en Arabie Saoudite ? Une grande annonce tombe

Au cœur des critiques depuis son arrivée à l’OM, Azzedine Ounahi a un avenir incertain dans la cité phocéenne. Alors qu’il peine à s’imposer dans un groupe qui manque de qualité, l’international marocain est annoncé loin de la Ligue 1, notamment en Arabie Saoudite.

Azzedine Ounahi, un talent qui peine à confirmer à l’OM

Le Lion de l’Atlas est arrivé à l’Olympique de Marseille dans la peau d’un joueur très prometteur, notamment une Coupe du Monde 2022 où il a explosé. Le club de Canebière a dû débourser dix millions d’euros pour l’arracher au SCO Angers. Malheureusement, Azzedine Ounahi n’est toujours pas le joueur dont rêvaient les Marseillais.

Les critiques se sont même accrues depuis sa performance jugée insuffisante lors de la défaite 3-1 face à Lille. « Il est fini ce joueur, il est cramé », a même récemment lâché Daniel Riolo. Cependant, il est important de noter que Azzedine Ounahi a été affecté par une blessure au pied depuis le début de la saison, ce qui a nécessité des infiltrations tous les trois mois.

Cette blessure pourrait expliquer ses performances en deçà des attentes. Mais pour le chroniqueur, qui s’exprimait sur RMC Sport, il est clair qu’il n’y a plus d’espoir avec Ounahi. L’OM « espère qu’il ne perdra pas trop de valeur marchande pour pouvoir le vendre ».

Une chance pour Azzedine Ounahi de rester à l’OM ?

L’avenir du jeune milieu de terrain est désormais dans un doute total à l’OM où il a du mal à se faire une place dans le groupe de Jean-Louis Gasset. Alors que son contrat court encore jusqu’en 2027, Azzedine Ounahi est de plus en plus poussé vers la sortie mais son sort est lié à plusieurs facteurs selon son agent. Dans un post sur son compte X, Hakim Zhouri a assuré que « cela va dépendre du nouvel entraîneur qui viendra et des offres que l’OM recevra pour lui ».

L’option Arabie Saoudite déjà écartée ?

L’été dernier, Ounahi avait déjà été approché par l’Arabie Saoudite pour un transfert mais le Marocain a décliné l’offre. Toutefois, les Saoudiens ne renoncent pas et restent à l’affût pour lui. En ce sens, son agent est clair, « le joueur et son conseiller ne souhaitent pas un départ en Arabie Saoudite en tout cas ». De quoi donner une idée claire de la préférence du joueur de 23 ans.