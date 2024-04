C’est confirmé ! Une signature exceptionnelle se prépare à l’OM

A l’OM, cette saison est à vite oublier pour anticiper sur la préparation de la prochaine campagne. C’est dans cette logique que se lance Pablo Longoria, qui multiplie les pistes pour redynamiser le club. En ce sens, le dirigeant espagnol négocie une arrivée de taille en coulisses.

Tout est à relancer à l’OM la saison prochaine

Il y a du boulot sur la Canebière et Pablo Longoria en a aussi conscience. Une restriction du club s’impose aussi bien dans l’effectif professionnel qu’au sein de l’administration. Jean-Louis Gasset partira à la fin de la saison pour un nouvel entraîneur qui devra avoir un regard pointilleux sur le recrutement afin de bâtir son équipe pour la saison prochaine.

Au milieu de tout ceci, on annonce la Vente OM qui devrait se faire d’ici l’été prochain. C’est dans ce contexte que, après l’arrivée de Mehdi Benatia comme conseiller sportif, le club se prépare à accueillir une autre légende marseillaise. Il s’agit de Mamadou Niang dont l’arrivée se cuisine en coulisses.

Mamadou Niang pour quelle mission ?

Mamadou Niang est un ancien attaquant qui a évolué à l’OM entre 2005 et 2010 en provenance du RC Strasbourg. Le Sénégalais a marqué le club de son empreinte avec 100 buts marqués en 217 matchs disputés. Depuis son départ du vieux port à la fin de la saison 2010-2011, Niang est resté un observateur averti de l’Olympique de Marseille, dont il suit l’actualité de près.

Dans un entretien au quotidien Le Phocéen, le Sénégalais de 44 ans a confié qu’il « travaille toujours pas très loin du football ». Il est d’ailleurs en contact avec le président de l’OM, Pablo Longoria, avec qui il a eu des discussions, assurant qu’il s’entend bien avec l’Espagnol.

Mamadou Niang bientôt dans l’administration marseillaise ?

Depuis cette sortie de Mamadou Niang, beaucoup se demandent s’il sera la prochaine figure de l’administration du club phocéen. Depuis son arrivée à l’OM, Longoria a affiché sa volonté de travailler avec les légendes du club, en attirant par exemple Jean-Pierre Papin comme conseiller, avant de l’envoyer à la formation de la réserve, pour le faire remplacer par Benatia.

Voir Niang bientôt dans cette posture serait tout sauf une surprise. « Ça me ferait énormément plaisir de revenir au club pour aider les plus jeunes et pourquoi pas les professionnels », a confié le Sénégalais évoquant une possible association avec l’OM.