Coup de théâtre au PSG : Une annonce-choc tombe pour Marcus Rashford

Régulièrement associé au PSG dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, l’attaquant de Manchester United, Marcus Rashford, est désormais fixé sur ses chances de débarquer en Ligue 1 cet été.

Marcus Rashford, successeur de Kylian Mbappé au PSG ?

Depuis le rachat du Paris Saint-Germain par le Qatar Sport Investment (QSI), le club de la capitale française anime régulièrement le marché des transferts. Et avec le départ à venir de Kylian Mbappé, les rumeurs autour des Rouge et Bleu se sont de plus en plus multipliées. Depuis plusieurs mois, c’est notamment le cas avec la star de Manchester United, Marcus Rashford.

Auteur d’une saison décevante avec des prestations et une attitude décriée en Angleterre, l’attaquant de 26 ans est annoncé sur le départ lors du prochain mercato estival. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Marcus Rashford pourrait ainsi être cédé en cas d’offre jugée satisfaisante.

Le nouvel actionnaire des Red Devils, Sir Jim Ratcliffe, souhaitant procéder à un important coup de balai à l’issue de la saison en cours. Grand fan de l’international anglais, Nasser Al-Khelaïfi pourrait donc en profiter pour offrir à Luis Enrique une nouvelle flèche offensive pour l’après-Kylian Mbappé. Sauf que les dirigeants parisiens auraient d’autres priorités en ce moment.

Marcus Rashford pas dans les plans du Paris SG ?

En effet, malgré les dernières rumeurs de la presse britannique concernant un intérêt du Paris Saint-Germain pour Marcus Rashford, le Sun rapporte ce dimanche que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos n’ont jamais planifié l’arrivée de la star de Manchester United pour remplacer Kylian Mbappé, qui va rejoindre les rangs du Real Madrid cet été.

« Le PSG n’a jamais été intéressé par la signature de Marcus Rashford. Et compte tenu de ses difficultés sur et en dehors du terrain cette saison, ils n’y ont prêté aucune attention. Il ne rejoindra pas le PSG », a confié une source proche du dossier à The Sun. À en croire cette source, le clan Rashford se serait en réalité servi du Paris SG pour négocier un gros contrat la saison dernière.