L’OM vers un joli coup face à Benfica, Pablo Longoria va en jubiler

L’OM joue sa qualification en demi-finales de la Ligue Europa jeudi lors de la réception de Benfica. Une belle occasion pour les Marseillais de réaliser un joli coup au grand bonheur de Pablo Longoria.

OM : C’est maintenant ou jamais

En grande difficulté lors des derniers matchs en championnat, le club marseillais a une belle occasion de sauver sa saison avec la Ligue Europa. Les Phocéens ont réussi à passer le cap des huitièmes de finale, malgré une fessée 3-1 reçue en match retour face à Villarreal.

Battus 2-1 jeudi dernier au Portugal par le Benfica, les hommes de Jean-Louis Gasset savent qu’ils ont encore leur carte à jouer dans un match retour qui se jouera au Vélodrome. Les Lisboètes ont montré leurs limites dans cette première manche et le but marqué par Aubameyang a de quoi leur permettre de continuer à rêver.

Même si l’Olympique de Marseille n’a pas l’avantage au score, ils ont l’avantage du terrain avec un Vélodrome qui sera à fond derrière Chancel Mbemba et ses partenaires. « On sait où on va jouer, devant qui on va jouer, on sait qu’on est capable de se surpasser à domicile, portés par notre public », avait d’ailleurs déclaré Gasset.

Un match à double enjeu pour Marseille

A domicile, le jeu reste donc ouvert pour l’Olympique de Marseille, qui perd du terrain dans la course à l’Europe en championnat. Le club présidé par Pablo Longoria espérait une qualification en Ligue des Champions pour améliorer sa santé financière, un objectif manqué pour les Marseillais. Cependant, le club de Ligue 1 s’en sort bien avec la Ligue Europa.

Selon Sportune France, l’Olympique de Marseille a déjà engrangé 15,6 millions d’euros jusque-là grâce à la Ligue Europa. Un montant qui pourrait grimper à 18,4 millions d’euros en cas de qualification face à Benfica. Une prime de 2,8 millions d’euros attend en effet le club français, de quoi se faire une bonne financière et réjouir Longoria.