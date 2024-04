Gasset s’est trompé contre Benfica, un souci avec Aubameyang dénoncé

L’OM a manqué une opportunité de réconforter ses supporters ce jeudi soir face au Benfica, s’inclinant 2-0 en quart final aller de la Ligue Europa. Les choix tactiques de Jean-Louis Gasset sont d’ailleurs remis en question, notamment l’utilisation de Pierre-Emerick Aubameyang.

OM : Les critiques se multiplient sur le coaching de Jean-Louis Gasset

L’Olympique de Marseille affrontait ce jeudi soir le Benfica Lisbonne en quart de finale aller de la Ligue Europa. Malheureusement, les Marseillais n’ont pas réussi à créer la surprise lors de ce déplacement et se sont inclinés 2-1. Cette courte défaite laisse la porte ouverte à l’OM pour une qualification pour le dernier carré, mais il faudra un grand match lors du match retour au stade Vélodrome.

Lors de cette rencontre européenne, Pierre-Emerick Aubameyang a une fois de plus été le sauveur de l’OM en inscrivant l’unique but de son équipe à la 67ème minute. Sa performance a été remarquable, mais certains observateurs critiquent le coaching de Jean-Louis Gasset. C’est le cas de Daniel Riolo qui a remis en question le choix tactique de l’entraîneur de l’OM.

Pierre-Emerick Aubameyang et Faris Moumbagna, un duo peu convaincant

Dans l’émission After Foot sur RMC Sport, le journaliste déplore le fait que Jean-Louis Gasset ait initialement associé Pierre-Emerick Aubameyang à Faris Moumbagna en attaque, avant de rectifier le tir en cours de match. Cette décision a été perçue comme étrange par Daniel Riolo, qui estime que cette association a entraîné une perte de temps et une certaine confusion tactique. « Moumbagna, tu vas à Benfica, tu le mets titulaire, donc ça t’oblige à mettre Aubameyang ailleurs qu’en 9. Je trouve que c’est un choix plutôt bizarre », a-t-il estimé.

Cette critique met en lumière les enjeux tactiques dans les matchs à élimination directe de la Ligue Europa. Chaque décision de Jean-Louis Gasset compte, et les erreurs tactiques peuvent coûter cher à son équipe. Cependant, avec un Pierre-Emerick Aubameyang en grande forme et un match retour à domicile, l’Olympique de Marseille garde espoir de renverser la situation et de se qualifier pour le tour suivant. Pour cela, il faudra réaliser un grand match au Vélodrome et mettre les joueurs de meilleurs conditions face au Benfica.