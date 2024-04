Bruno Guimaraes au PSG : Un gros indice tombe, son avenir déjà scellé ?

Bruno Guimaraes continue de briller pour Newcastle United, profitant d’une campagne exceptionnelle en Premier League. Alors qu’il est annoncé au PSG, sa femme A donné un indice pour son avenir.

Bruno Guimaraes toujours aussi étincelant

Depuis qu’il a rejoint les Magpies en janvier 2022 en provenance de Lyon pour un montant pouvant atteindre 40 millions de livres sterling, le Brésilien a toujours été l’un des meilleurs milieux de terrain d’Angleterre. Bruno Guimaraes a marqué 4 buts et fourni 6 passes décisives lors de ses 31 matches de Premier League cette saison.

En plus de ses contributions directes aux buts, le milieu de terrain défensif excelle dans les statistiques clés, mettant en valeur ses remarquables capacités de dribble et de passe. Compte tenu de la qualité indéniable de Guimaraes, de grands clubs européens comme le Real Madrid, Manchester City et le PSG de Luis Enrique ont exprimé leur intérêt à le signer.

Malgré l’intérêt suscité par les meilleurs clubs européens, le joueur de 26 ans, qui a renouvelé son contrat en octobre dernier, le prolongeant jusqu’en juin 2028, semble vouloir rester à St. James’ Park.

Cet indice qui pourrait tout changer

Ana Lidia Martins, l’épouse de Bruno Guimaraes, a laissé un indice significatif sur son avenir dans une récente publication sur Instagram. Elle était présente lors de la victoire 4-0 de Newcastle sur Tottenham Hotspur, un match dans lequel le Brésilien a joué un rôle dans deux des buts.

Elle a posté une photo avec Thays Gondim, le partenaire de Joelinton, sous-titrée : « On se sent comme à la maison ». Le milieu de terrain auriverde a ensuite commenté : « Ma famille. Je t’aime tellement ». En effet, l’affection du couple pour le club et la ville suggère que l’international brésilien se contenterait de rester à Newcastle dans un avenir prévisible.