Alerte à l’OM : Gasset proche de récupérer deux joueurs contre Benfica

Malgré sa défaite face au Benfica (2-1), l’OM reste très confiant pour le match retour. Jean-Louis Gasset devrait compter sur des renforts capables de changer la donne, même si Jonathan Clauss est toujours incertain.

Jean-Louis Gasset enregistre deux retours à l’entraînement

Après sa défaite lors du quart de finale aller de la Ligue Europa (2-1), l’Olympique de Marseille se prépare activement pour le match retour contre le Benfica Lisbonne. L’enjeu est de taille, et l’équipe dirigée par Jean-Louis Gasset sait qu’elle doit mettre tous les atouts de son côté pour tenter renverser la situation.

Dans cette perspective, l’OM bénéficie de quelques nouvelles en provenance de l’infirmerie. Michael Murillo, le latéral droit panaméen, devrait être de retour pour cette rencontre décisive. Victime d’une blessure aux adducteurs depuis janvier, Murillo s’est entraîné normalement avec le groupe marseillais, ce qui laisse présager sa participation au match de jeudi soir. Cette présence renforcera certainement la défense de l’OM.

Une autre figure clé de l’effectif marseillais, Ismaïla Sarr, a également repris la course en solitaire lors de l’entraînement au stade Vélodrome, selon L’Equipe. Son retour sur le terrain serait un atout majeur pour l’OM dans sa quête de qualification, même si le doute plane toujours sur son état de santé.

Jonathan Clauss est incertain contre Benfica

L’incertitude plane toujours autour de Jonathan Clauss, le latéral droit victime d’une déchirure à la cuisse. Sa convalescence se déroule favorablement, mais le staff médical préfère rester prudent quant à sa participation au match retour contre Benfica. Le temps presse, et il faudra attendre les prochains jours pour évaluer sa condition avec précision.

Enfin, Samuel Gigot est aussi dans la course à la récupération. Son épaule douloureuse l’a contraint à s’entraîner en solitaire, et il aurait subi une nouvelle infiltration pour soulager la douleur. Sa présence sur le terrain dépendra donc de son rétablissement et de sa capacité à jouer à son meilleur niveau.

Dans l’ensemble, l’Olympique de Marseille se prépare avec détermination et espoir pour ce match décisif. Les retours de joueurs clés comme Michael Murillo et Ismaïla Sarr pourraient faire la différence dans cette bataille pour la qualification en demi-finale de la Ligue Europa.