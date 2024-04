ASSE : C’est fait, l’annonce officielle attendue par tout Saint-Etienne tombe

L’ASSE a trébuché à Ajaccio, mais reste en course pour la montée, dont rêve tout Saint-Etienne. Une annonce officielle est justement tombée sur le retour en Ligue 1.

L’ASSE toujours dans la course pour la montée en Ligue 1

L’ASSE a fait un faux pas, samedi, face à l’AC Ajaccio, lors de la 32e journée de Ligue 2. Les Verts se sont inclinés sur l’Île de Beauté, en une mi-temps (0-2). L’ACA a mis fin à leur série d’invincibilité de 8 matchs, soit 7 victoires et un nul. Olivier Dall’Oglio a été lucide dans son analyse, malgré son regret pour les points perdus.

« On est passés à côté de notre première période. On était sur un petit rythme. Il y a eu trop de duels perdus, trop peu d’enchaînements et trop de pertes de balles qui ont donné des armes à Ajaccio », a noté l’entraineur de l’AS Saint-Etienne.

Les Stéphanois sont toujours deuxièmes, mais provisoirement. Ils espèrent une défaite d’Angers à Grenoble, ce lundi soir, afin de rester à cette place qualificative directement pour la montée en Ligue 1.

Dall’Oglio : « Je crois fortement en la remontée de l’ASSE »

Un retour dans l’élite attendu par toute la ville de Saint-Etienne, comme l’a confirmé L’Équipe, dans son reportage dans le Forez, la semaine dernière. Pour rassurer les supporters de l’ASSE et les Stéphanois, Olivier Dall’Oglio a lâché la phrase qui va mettre du baume au cœur du peuple vert, après la défaite à Ajaccio. « Je crois fortement en la remontée de Saint-Étienne en Ligue 1 », a-t-il assuré sur Canal+ Foot, dans des propos rapportés par Evect.

« On sait que les garçons doivent remonter en Ligue 1, par rapport au statut du club à l’engouement du public, on se doit de remonter en Ligue 1 », a-t-il déclaré, après avoir assisté au match de l’équipe féminine de l’ASSE contre les Lyonnaises, à Geoffroy-Guichard, dimanche. Les Vertes sont déjà assurées du maintien dans l’élite. Quant aux Verts, ils devront atteindre la fin de saison, « pour confirmer » leur retour en Ligue 1, comme l’a indiqué Olivier Dall’Oglio. Notons qu’il reste encore 6 journées de Ligue 2 à disputer.