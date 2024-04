Vente OM : La pression s’accentue sur Frank McCourt, son départ exigé !

Jusqu’ici, Frank McCourt est considéré comme le principal obstacle à la vente OM aux Saoudiens. Ses exigences s’avèrent excessives pour les potentiels acquéreurs. Pourtant, des voix s’élèvent de plus en plus pour réclamer son départ.

Frank McCourt, le principal responsable de la disette de l’OM ?

Depuis l’arrivée de Frank McCourt à la tête de l’Olympique de Marseille en 2016, les attentes étaient grandes quant au renouveau du club. Les supporters, habitués aux succès passés de l’OM, espéraient voir leur équipe favorite retrouver son lustre d’antan sous la direction du milliardaire américain.

Cependant, les résultats escomptés tardent à se concrétiser, ce qui suscite diverses interrogations. L’absence de trophées depuis l’arrivée de Frank McCourt est une réalité qui pèse lourdement à Marseille. Alors que le club entraîné par Jean-Louis Gasset est distancé en championnat et rencontre des difficultés en Ligue Europa, la frustration montre d’un cran.

Les échecs sportifs, combinés aux dépenses importantes lors des mercatos et aux problèmes financiers, ont contribué à une certaine désillusion chez les supporters. Face à cette situation inquiétante à l’OM, Jérôme Rothen a exprimé ouvertement son mécontentement, en pointant du doigt Frank McCourt.

Selon lui, pour obtenir des résultats probants à Marseille, il est nécessaire d’avoir des joueurs internationaux de qualité, capables de gérer la pression et de susciter l’enthousiasme par leur talent. Or, l’équipe actuelle de l’OM ne semble pas répondre à ces critères, ce qui alimente les frustrations. « Quand je vois l’équipe de Marseille cette saison, je reste plus que sur ma faim et je suis limite en colère, ce n’est pas possible », a-t-il déploré sur RMC Sport.

Frank McCourt doit revoir sa position concernant la vente OM

La réunion tendue de septembre dernier entre les groupes de supporters et la direction de l’OM vient aussi ajouter une couche de complexité cette situation. Les informations contradictoires sur l’implication de Frank McCourt dans le projet sportif de l’OM renforcent le sentiment d’incertitude quant à l’avenir du club.

Face à ces éléments, Jérôme Rothen a appelé Frank McCourt à envisager sérieusement la vente OM à des investisseurs plus motivés et plus solides financièrement. Cette démarche, selon l’ancien international tricolore, devrait permettrait à l’OM de bénéficier d’un nouvel élan et de retrouver sa place parmi les grands clubs européens.

« Vends, sois raisonnable et donne l’opportunité à un véritable actionnaire avec de l’argent, de faire grimper les gens au rideau », a lancé l’ancien joueur du PSG devenu journaliste sportif. En tout cas, la perspective d’un nouveau propriétaire avec des ambitions élevées semble être une lueur d’espoir pour les supporters qui aspirent à un renouveau pour leur équipe favorite.

⚡️ "Je trouve ça tellement ridicule de faire une corrélation entre l'argent et le succès"



💥 Gros désaccord entre @RothenJerome et Duga sur l'OM et McCourt. pic.twitter.com/W67lYitYPV — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 15, 2024

Reste à savoir si Frank McCourt partage ce point de vue. Pour le moment, la vente OM aux Saoudiens tarde à se concrétiser. Et malgré la pression, le propriétaire américain ne montre aucun empressement à céder l’Olympique de Marseille dans un avenir proche.