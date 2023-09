Silencieux depuis les derniers évènements à l'OM, Frank McCourt est sorti du silence ce jeudi et a pris position dans cette affaire.

Crise à l'OM : Frank McCourt soutient Pablo Longoria

Après Pablo Longoria, c'est au tour de Frank McCourt de prendre la parole. Le propriétaire de l'Olympique de Marseille, silencieux depuis le début de la crise, a réagi via un communiqué officiel publié par le club. Dans un premier temps, l'homme d'affaires américain a tenu à adresser son soutien au président Pablo Longoria. "Face à cette situation, je soutiens fermement Pablo Longoria et nous nous efforçons de déterminer la meilleure marche à suivre pour le club et les membres de son équipe.

Pour rappel, le dirigeant espagnol s'est exprimé dans une interview parue ce matin dans La Provence, afin de donner sa version des faits, et d'exliquer ce qu'il s'est réellement passé à la Commanderie lundi soir entre les dirigeants et les supporters. Il en a également profité pour répondre à toutes les accusations dont il fait l'objet de la part de certains groupes de supporters marseillais.

Frank McCourt annonce des changements

Après avoir pris position pour Pablo Longoria, Frank McCourt est revenu sur le contexte qui entoure le club, et qui est souvent responsable d'évènements inacceptables. Pour enrayer cela, le propriétaire de l'OM a laissé entendre que des changements allaient avoir lieu à l'avenir. "Notre gestion de l'OM nous a appris qu'un changement profond est nécessaire pour donner au club une véritable chance de se développer sans entrave à long terme. Ce changement nécessite un soutien collectif fort, à l'intérieur et à l'extérieur de l'OM."

Frank McCourt n'a pas donné plus de détails, mais ce qui semble certain, c'est que le club ne va pas en rester là. L'homme d'affaires américain semble déterminer à faire un grand ménage de printemps autour du club, et de façon assez imminente.