Avant le Barça, le PSG aiguillonné sur une piste prioritaire

Le PSG défie le Barça ce mardi soir en quart de finale retour de Ligue des Champions. Avant ce choc, un ex-coach de Ligue 1 a aiguillonné Luis Enrique sur un poste prioritaire à pourvoir.

Le PSG doit recruter un boss au milieu de terrain

Battu sur sa propre pelouse par le FC Barcelone (2-3) le mercredi passé, le Paris Saint-Germain doit absolument s’imposer ce mardi soir au Stade olympique Lluís-Companys pour espérer disputer les demi-finales de la Ligue des Champions. Avant cette rencontre tant attendue, l’ancien entraîneur de l’OGC Nice, Lucien Favre, est revenu sur le match aller et la défaite de l’équipe de Luis Enrique contre le Barça. Pour le technicien suisse, le Paris SG doit absolument s’offrir les services d’un véritable patron au milieu de terrain.

« À gauche, Nuno Mendes, c’est pas mal. Marquinhos a joué à droite pour remplacer Hakimi, pas une mauvaise idée, mais la charnière centrale (Hernandez-Beraldo) a fait preuve de beaucoup trop de naïveté. Il faut remédier à ça. Paris concède trop de tirs, trop d’occasions. Cela vient aussi du milieu de terrain. Regardez les autres milieux des quarts de finalistes de la Ligue des Champions : Rodri (Manchester City), Toni Kroos (Real Madrid), Declan Rice (Arsenal)… Paris manque d’un boss dans ce secteur », a analysé Lucien Favre dans les colonnes du journal L’Équipe.

Conscient de cette réalité, le Champion de France en titre tente de convaincre ce qui se fait de mieux dans ce secteur de jeu du côté de la Premier League.

Luis Campos pousse pour le recrutement de Guimaraes

Photo : Bruno Guimaraes

En effet, selon plusieurs médias anglais, le Paris Saint-Germain a fait du recrutement de Bruno Guimaraes sa grande priorité pour le prochain mercato estival. Arrivé en janvier 2022 contre un chèque de 42 millions d’euros, l’ancien milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs à son poste en Premier League.

Auteur de solides prestations sous les couleurs de Newcastle United, l’international brésilien dispose d’une clause libératoire de 115 millions d’euros que le Paris SG serait prêt à payer pour l’avoir dans l’équipe de Luis Enrique la saison prochaine.

Et alors que son nom est régulièrement associé aux Rouge et Bleu, Bruno Guimaraes lâche régulièrement des indices avec des clichés de lui ou ses proches dans la capitale française. Opposé à la concurrence de Manchester City et du FC Barcelone, le PSG serait prêt à tout pour mettre la main sur le compatriote de Marquinhos.