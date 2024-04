Alerte transfert à l’OM : Pablo Longoria vise un attaquant de Dijon !

Le président de l’OM, Pablo Longoria, se prépare activement pour le prochain mercato estival et a récemment jeté son dévolu sur la nouvelle sensation de Dijon FCO.

Pablo Longoria prêt à tenter une signature à Dijon FCO cet été ?

L’Olympique de Marseille traverse actuellement une période difficile, marquée par une série de cinq défaites consécutives. Au point où le club phocéen s’est éloigné quasiment d’une qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

Et même s’il y a encore une place de demi-finale de Ligue Europa à aller chercher, la direction de l’OM se tourne déjà vers l’avenir, en préparant activement la prochaine saison. Le président Pablo Longoria et son directeur sportif Mehdi travaillent déjà sur l’arrivée d’un nouvel entraîneur et le recrutement de nouveaux joueurs.

Parmi les postes à renforcer, l’OM vise notamment un attaquant capable de casser les lignes et de faire la différence sur le terrain. C’est dans cette optique que le club marseillais s’intéresse au phénomène de Dijon, Rayane Messi, qui porte un nom évocateur dans le monde du football.

Une forte concurrence se met en place autour de Rayane Messi

L’homonyme du célèbre Ballon d’Or argentin se distingue en effet en National avec Dijon ainsi qu’en équipe de France des U17. L’ailier droit de 16 ans enchaine de belles prestations avec son club, comptabilisant 5 buts en 15 rencontres disputées, toutes compétitions confondues. Et ses performances ont rapidement attiré l’attention de grands de clubs européens.

🚨L'OM suit la pépite Rayane Messi 🇫🇷 (16 ans), l'attaquant de Dijon qui a déja marqué en National !



Le Borussia Dortmund, Leipzig, le Bayern Munich, Lille et Strasbourg sont aussi sur le dossier.



(@lequipe) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/T6iRr2Xq64 — Infos OM (@InfosOM_) April 16, 2024

D’après les informations de L’Equipe, l’OM s’intéresse de très près au profil prometteur de Rayane Messi. Mais Marseille n’est pas le seul sur ce coup. Le RC Strasbourg, le RC Lens et le LOSC auraient fait du jeune joueur une priorité estivale. Des cadors de Bundeslia, comme le RB Leipzig, le Borussia Dortmund et le Bayern Munich, surveilleraient aussi de très près Rayane Messi.

De son côté Dijon est conscient de la valeur de son jeune joueur et ne ferme pas la porte à son départ. Le quotidien sportif assure que le club bourguignon est prêt à céder sa pépite, même si aucun montant de transfert n’a encore été précisé. Néanmoins, les prétendants devront débourser une somme conséquente pour s’offrir les services de Rayane Messi.