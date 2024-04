OM : Gasset confirme deux absents et un retour contre Benfica !

Présent en conférence de presse à la veille du match retour contre Benfica, Jean-Louis Gasset a confirmé l’absence de deux joueurs clés. Il enregistre cependant un renfort en défense.

Jean-Louis Gasset privé de deux cadres contre Benfica

Ce jeudi soir, l’Olympique de Marseille accueille le Benfica Lisbonne en quart de finale retour de la Ligue Europa. Après une défaite serrée à l’aller (2-1), l’OM devra s’imposer devant son public pour se qualifier. Et à la veille de cette rencontre décisive, Jean-Louis Gasset a abordé les enjeux de cet affrontement et les ajustements nécessaires au sein de son effectif.

Parmi les nouvelles importantes, les absences de Jonathan Clauss et Ismaïla Sarr ont été confirmées par l’entraîneur de l’OM en raison de problèmes musculaires. Bien qu’ils repris l’entraînement individuel, ces deux joueurs importants de l’équipe sont trop juste pour la rencontre de jeudi soir.

Jean-Lousis Gasset n’a pas voulu prendre de risques avec leur santé et les a préservés pour ce match retour. « C’est un match important mais on ne peut pas jouer avec la santé des gens et risquer une rechute », a-t-il expliqué. Ce choix montre la prudence de l’entraîneur de l’OM envers ses joueurs et son désir d’éviter d’aggraver leurs blessures.

Michal Murillo de retour en défense

En revanche, un renfort de poids est à noter en défense avec le retour de Michael Murillo. L’entraîneur de l’OM a exprimé sa satisfaction quant à la progression du latéral panaméen depuis son retour dans le groupe. « Michael Murillo était dans le groupe à Lisbonne, là il a travaillé une semaine et est de mieux en mieux », a-t-il assuré.

Cette nouvelle est très encourageante pour l’OM, ​​qui pourra compter sur une option crédible pour renforcer son couloir droit lors de ce match déterminant. Cela démontre aussi la volonté de l’OM de mettre toutes les chances de son côté pour renverser la situation et se qualifier pour les demi-finales de la Ligue Europa.

Le soutien du stade Vélodrome sera également un atout majeur dans cette quête de victoire. Les supporters marseillais, connus pour leur ferveur et leur passion, joueront un rôle clé dans l’ambiance et le moral de l’équipe.