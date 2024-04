PSG : Le clan Mbappé prépare un sale coup contre le Real Madrid ?

L’attaquant français Kylian Mbappé a déjà annoncé son départ du PSG. Son transfert au Real Madrid cet été pourrait échouer.

Le clan Mbappé va-t-il convaincre le joueur à rester au PSG ?

Le mercato estival sera agité du côté du PSG dans le sens des départs et des arrivées. Le club français va perdre son attaquant vedette, Kylian Mbappé à la fin de la saison.

Le joueur français veut relever d’autres défis dans un autre club. Il va rejoindre le Real Madrid, sauf énorme retournement de situation.

Les pensionnaires du Parc des Princes ne digèrent pas encore cette décision de l’attaquant tricolore. L’entourage du joueur se mêle à l’affaire et pourrait convaincre Mbappé à rester au PSG.

La ministre française des Sports, Amélie Oudéa-Castéra a réagi à la qualification du Paris Saint-Germain en quarts de finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone.

Elle a félicité Mbappé pour sa performance lors de ce choc. « Mbappé a été au rendez-vous, c’est là qu’on voit les grands champions. Il a été critiqué à l’aller et là, il sort le grand jeu », a déclaré la ministre.

🗣️ Amélie Oudéa-Castéra a salué la performance de Kylian Mbappé et d'Ousmane Dembélé



"Dembélé a été confronté à des sifflets, il a fait preuve d'une vigueur particulière. Et puis Mbappé a été au rendez-vous, c'est là qu'on voit les grands champions."https://t.co/3cbp8lxhP4 — RMC Sport (@RMCsport) April 17, 2024

Amélie Oudéa-Castéra suit de près la situation de Mbappé

Amélie Oudéa-Castéra s’est prononcée également sur l’éventuel départ de Mbappé du PSG. Elle regrette ce départ du prodige français du PSG à la fin de cette campagne. « Il a donné déjà énormément, il a inspiré ce championnat, il nous a tous fait vibrer. Évidemment, on est toujours frustré, on a envie de le voir plus, d’avoir plus d’exposition à son jeu », a poursuivi la ministre.

Elle ne s’oppose pas au choix de l’attaquant français. Amélie Oudéa-Castéra veut la participation de Mbappé aux Jeux Olympiques 2024 qui se tiendront à paris. « Mais il faut qu’il continue à construire sa carrière, ce sont ses choix. Moi ce que je retiens, c’est qu’il reste notre capitaine en équipe de France et j’ai très envie qu’il joue aux JO » a-t-elle ajouté.

Le président français Emmanuel Macron a aussi demandé au futur club de Mbappé de libérer le joueur pour disputer cette compétition.

Après la victoire du PSG, le technicien du club, Luis Enrique a félicité Kylian Mbappé. Une bonne ambiance règne au sein du club.

Le natif de Bondy a aussi exprimé son désir de remporter la Ligue des Champions avec le PSG. Le transfert de Mbappé au Real Madrid pourrait connaître un rebondissement.