Le groupe de l’OM contre Benfica : Gasset privé de deux titulaires clés

À quelques heures du match contre Benfica Lisbonne en quart de finale retour de la Ligue Europa, l’OM a dévoilé son groupe. Jean-Louis Gasset devra faire sans deux joueurs importants pour ce duel.

Jean-Louis Gasset privé de deux joueurs importants contre le Benfica

L’Olympique de Marseille se prépare pour un match retour décisif contre le Benfica, après avoir subi une défaite (2-1) à l’aller à Lisbonne. Dans cette bataille pour accéder au dernier carré de la Ligue Europa, l’équipe de Jean-Louis Gasset compte sur la forme étincelante de Pierre-Emerick Aubameyang.

Véritable leader offensif de l’OM, l’attaquant gabonais a été un élément clé dans les performances de son équipe cette saison. Son but lors de la première manche contre Benfica a maintenu les espoirs de qualification pour les Phocéens. Avec la ferveur particulière du stade Vélodrome, Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers sont prêts à tout donner pour renverser la situation face au club portugais.

En revanche, plusieurs joueurs de l’OM ne prendront pas part à ce match retour, à l’image de Jonathan Clauss et Ismaïla Sarr. Même s’ils ont repris l’entraînement individuel cette semaine, ces deux titualires habituels de l’Olympique de Marseille sont trop juste pour la réception de Benfica.

L’Olympique de Marseille devra effectuer quelques changements tactiques

Les blessures de Bamo Meïté, Quentin Merlin, Valentin Rongier et Bilal Nadir limitent les choix tactiques de l’entraîneur. De plus, Jean Onana, Ulisses Garcia et Pape Gueye ne sont pas qualifiés pour la Ligue Europa, réduisant davantage les options disponibles.

Malgré ces contraintes, l’OM se présentera avec un groupe de 21 joueurs déterminés à tout donner pour renverser la tendance. Gasset, qui avait annoncé ne pas vouloir prendre de risques avec les blessés, a sûrement concocté un plan pour exploiter au mieux les forces disponibles. Tout est encore possible, et l’Olympique de Marseille est prêt à se battre jusqu’au bout pour décrocher sa place en demi-finale.

La liste des 21 joueurs retenus par Jean-Louis Gasset