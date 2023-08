Auteur d'un mercato très ambitieux, l'OM a recruté plusieurs joueurs talentueux. Des arrivées qui plaisent à Jonathan Clauss, piston droit de l'effectif.

Mercato OM : Jonathan Clauss loue sa bonne entente avec Ismaila Sarr

Joueur essentiel de l'effectif de l'OM, Jonathan Clauss est l'un des Marseillais qui s'est illustré cette semaine face au Panathinaikos, en dépit de l'élimination des Olympiens de la Ligue des Champions. Néanmoins, les joueurs de Marcelino ont pu montrer de belles choses, notamment sur le côté droit, où le courant semble bien passer entre l'ancien lensois, et la nouvelle recrue des Phocéens, Ismaïla Sarr.

Interrogé sur le neo-marseillais, Jonathan Clauss s'est montré plutôt élogieux, louant sa bonne entente avec Ismaila Sarr, dès son arrivée à l'OM. "Il est très discret, très agréable à vivre, assure le piston droit. Les premiers contacts ont été simples. Il a énormément de qualité, c’est facile de communiquer avec quelqu’un d’intelligent, serein. Sur le terrain, c’est une bombe, cela fait beaucoup de bien qu’il soit devant moi. L’entente me plaît et est à peaufiner. On sait très bien discuter, et comment fonctionne l’autre."

Jonathan Clauss révèle son plus gros défaut

Si l'alliance des deux joueurs semble fonctionner à l'OM, Jonathan Clauss a également révélé son plus gros point faible. L'ancien joueur du RC Lens a confié qu'il manquait de finition, et qu'il s'agit de l'axe d'amélioration principal dans son jeu. "À un moment donné, je me rends compte que j’ai beaucoup d’occasions, qu’il faut que je soigne la finition. Je me retrouve souvent en bonne position, il faudrait que je soigne mes stats." Un constat également partagé par Pierre-Emerick Aubameyang après le match contre le FC Metz.

Néanmoins, Jonathan Clauss, titulaire indiscutable à l'OM, affiche une belle forme depuis le début de la saison, et semble capable de répéter les efforts de match en match. Une bonne nouvelle pour Pablo Longoria, qui lui cherche actuellement une doublure, afin que le joueur puisse se reposer de temps en temps, puisque les Marseillais seront engagés en Ligue Europa, et auront par conséquent un calendrier assez chargé.