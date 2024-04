L’ASSE aurait déjà planifié le transfert de l’une de ses pépites pour cet été, si le club n’est pas vendu.

ça bouge fort à l’ASSE, dans tous les sens

Ça bouge fort à l’AS Saint-Etienne en cette fin de saison. Tant sur le plan sportif qu’extra-sportif. Les Verts sont proches de faire leur retour en Ligue 1. S’ils négocient bien le dernier virage du sprint final, ils pourront remonter. Il leur reste 6 matchs à disputer et ils sont à la lutte avec Angers et Auxerre, pour un retour direct dans l’élite. En dehors du terrain, Saint-Etienne joue également son avenir. Le club ligérien doit être vendu, afin de pouvoir tenir la route financièrement.

Bonne nouvelle ! Les prétendants se bousculent ces dernières semaines. Trois candidats pour reprendre l’ASSE en main se sont manifestés. Le premier projet est porté par Ivan Gazidis, ancien directeur sportif d’Arsenal et de l’AC Milan. Le deuxième est celui du duo Santiago Cucci-Michaël Benabou. Un troisième projet a été présenté, jeudi, par Hubert Patural, un investisseur local stéphanois, dans Foot Mercato.

Il se dit en mesure de provisionner, avec ses investisseurs, entre 85 et 100 M€ d’investissements dès la prochaine saison. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, les deux propriétaires de l’ASSE, vont étudier les offres en leur possession, afin de vendre enfin le club mis sur le marché depuis 2018.

Mercato : Mathis Amougou en instance de transfert en Allemagne

Dans le cas contraire, ils seront encore contraints de céder quelques joueurs, pour repartir la saison prochaine. Dans ce cas de figure, les deux dirigeants devraient transférer Mathis Amougou (18 ans), selon L’Équipe. « Il a déjà été mis sur le marché, notamment en Allemagne », d’après le quotidien sportif.

Excellent avec la réserve stéphanoise et aussi avec les sélections U17 et U18 par le passé, puis maintenant en U19 de France, le milieu de terrain est très convoité. Justement, son nom est associé à des clubs allemands, qui affectionnent notamment les pépites françaises.

Le joueur prometteur ne vaut pas 1 M€ sur le marché !

Mais le jeune joueur prometteur est évalué à moins d’un million d’euros. L’ASSE ne pourra donc pas toucher une indemnité importante sur le transfert de Mathis Amougou. Or, le club stéphanois a un déficit structurel estimé à environ 15 M€, par la source.

Pour rappel, l’ASSE a souvent eu recours à des transferts de jeune joueurs, pour renflouer ses caisses et tenir son budget. Ce fut le cas, ces dernières saison, avec William Saliba (30 M€), Wesley Fofana (35 M€), Lucas Gourna (13 M€) ou encore Niels Nkounkou (7,5 M€)