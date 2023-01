PSG Mercato : William Saliba fixe sa réponse définitive au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 17 janvier 2023 à 00:14

Sous contrat jusqu’en juin 2024, William Saliba n’a pas encore prolongé avec Arsenal, ce qui donne des idées au PSG pour l’été prochain. Le joueur a fait le point sur sa situation.

De retour d’un prêt réussi à l’Olympique de Marseille, William Saliba a désormais trouvé sa place au sein de l’effectif des Gunners. Réticent à son arrivée sur le banc du club londonien, Mikel Arteta semble aujourd'hui convaincu par les performances de l'international français de 21 ans, puisqu’il a participé à la totalité des 18 matches de Championnat depuis le début de la saison. Mais le Paris Saint-Germain voudrait profiter des belles performances du défenseur central formé à l’AS Saint-Étienne pour le rapatrier en Ligue 1 l’été prochain.

D’ailleurs, la chaîne CBS Sport a révélé il y a quelques semaines que Saliba n’était pas contre l’idée de rejoindre l’effectif du club phare de son pays pour augmenter les chances d’être appelé régulièrement par le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps. Le journaliste Ben Jacobs expliquait notamment qu'en cas d’offre concrète du Paris SG, le natif de Bondy pourrait tourner le dos à Arsenal pour revenir en Ligue 1. Interrogé par le tabloïd Evening Standard, le coéquipier de Bukayo Saka a fait la lumière sur son avenir à Londres.

PSG Mercato : William Saliba ne pense pas à un départ d’Arsenal

Titulaire indiscutable avec Arsenal cette saison, William Saliba semble bien parti pour s'installer sur la durée à l’Emirates Stadium chez les Gunners. Placé dans le viseur du Paris Saint-Germain et d’autres cadors européens, l’ancien défenseur central de l’OGC Nice est épanoui à Arsenal FC et laisse sa direction régler la question de son avenir avec son agent. « Le club parle avec mon agent et moi, la seule chose que je puisse faire est de me concentrer sur mon football. Je suis tellement heureux ici », a déclaré l’ancien partenaire de Dimitri Payet. À la recherche d’un nouveau défenseur central, le PSG devrait donc tirer une croix sur cette piste.